影／在南投參拜宮廟 蔡英文：我不是麻煩製造者
總統蔡英文今天下午到南投縣竹山、鹿谷、水里參拜宮廟，她說，她執政3年做了許多改革，雖然過程很痛苦，但得罪人也要做。她也強調，台灣堅持主權和民主，已經獲得更多國際的聲援，國際上也沒人說蔡英文是麻煩製造者，她會堅持走下去。如果台灣的自由民主守不住，世界的自由民主也守不住。
蔡英文說，政府花了3年把台灣的投資環境整理一遍，現在是世界上數一數二適合投資的地方。從今年1月到5月，臺商返臺投資，就已經達到3000億元，全年應該會超過5000億元，外商也來投資，所創造出來的工作機會都是年輕人喜歡的、具挑戰性、和世界接軌的工作。
蔡總統強調，政府對守護台灣主權很堅定，今年1月習近平提一國兩制台灣方案，她很堅定地表示，這不是台灣人民可接受的。我們要保護主權及尊嚴，要有防衛自己的能力，這幾年，我們國際間的朋友越來越多，支持力道也越來越強。每一次我們受到打壓時，國際支持的聲音都越來越大，很多國際上的朋友都注重台灣民主自由的生活方式。
政府也推動國防自主，研究發展防衛自己的系統、裝備及武器，國軍士氣很好，讓守護台灣能力更強。這幾年來，政府強化了國防，增加了很多國際上的支持，相信只要堅持在民主自由這條路上，會有更多人來支持我們。蔡英文強調，政府3年來已經做了很多事，給她多一點時間，台灣一定更好、一定脫胎換骨。
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