影／在南投參拜宮廟 蔡英文：我不是麻煩製造者

2019-06-01 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



總統蔡英文今天下午到南投縣竹山、鹿谷、水里參拜宮廟，她說，她執政3年做了許多改革，雖然過程很痛苦，但得罪人也要做。她也強調，台灣堅持主權和民主，已經獲得更多國際的聲援，國際上也沒人說蔡英文是麻煩製造者，她會堅持走下去。如果台灣的自由民主守不住，世界的自由民主也守不住。

蔡英文說，政府花了3年把台灣的投資環境整理一遍，現在是世界上數一數二適合投資的地方。從今年1月到5月，臺商返臺投資，就已經達到3000億元，全年應該會超過5000億元，外商也來投資，所創造出來的工作機會都是年輕人喜歡的、具挑戰性、和世界接軌的工作。

蔡總統強調，政府對守護台灣主權很堅定，今年1月習近平提一國兩制台灣方案，她很堅定地表示，這不是台灣人民可接受的。我們要保護主權及尊嚴，要有防衛自己的能力，這幾年，我們國際間的朋友越來越多，支持力道也越來越強。每一次我們受到打壓時，國際支持的聲音都越來越大，很多國際上的朋友都注重台灣民主自由的生活方式。