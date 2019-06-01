韓國瑜李佳芬開始大進場 現場喊破40萬人

2019-06-01 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今下午4點47分左右，與妻子李佳芬開始「大進場」韓粉幫他辦在凱道選總統造勢；雖然現場不斷呼籲不要推擠，但幫韓國瑜開道的人牆，仍受到民眾推擠，寸步難行，現場更是馬上喊出突破40萬人，高喊「韓國瑜、凍蒜」。