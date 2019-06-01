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直播／韓國瑜凱道造勢 主辦單位4點24分宣布破30萬人

韓國瑜李佳芬開始大進場 現場喊破40萬人

2019-06-01 16:54聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

高雄市韓國瑜今下午4點47分左右，與妻子李佳芬開始「大進場」韓粉幫他辦在凱道選總統造勢；雖然現場不斷呼籲不要推擠，但幫韓國瑜開道的人牆，仍受到民眾推擠，寸步難行，現場更是馬上喊出突破40萬人，高喊「韓國瑜、凍蒜」。

主辦單位在4點24分稱，現場已經突破30萬人，4點50分左右，韓國瑜進場時直接上修40萬人。韓國瑜稍後懇託詞將訴求「台灣安全、人民有錢」。

下午4點25分左右，主辦單位宣稱現場超過30萬人。記者曾吉松／攝影
下午4點25分左右，主辦單位宣稱現場超過30萬人。記者曾吉松／攝影
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韓國瑜李佳芬高雄市
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