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凱道挺韓大會師
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直播／韓國瑜開始大進場 主辦單位喊破40萬人

蔡總統談年金 籲韓國瑜不要為選舉再次挑起對立

2019-06-01 16:25聯合報 記者林敬殷╱即時報導

總統蔡英文在臉書表示年金改革是為了財政永續，為了長久都領得到。圖為蔡英文（前）到...
總統蔡英文在臉書表示年金改革是為了財政永續，為了長久都領得到。圖為蔡英文（前）到台南後壁區下茄苳泰安宮參拜，台南市長黃偉哲（後）也陪同在一旁。 記者吳淑玲／攝影
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高雄市長韓國瑜主張要取消年金改革蔡英文總統稍早透過臉書發文指出，韓市長可能忘記，我們花了多少力氣，才把在財政懸崖邊的年金制度拉回來，避免2020年就得面臨軍人年金的破產，保障了軍公教人員的退休福利。讓每一個國民的老年生活，經濟上都可以安全無虞，讓年金制度可以永續，就是我們改革的目的。

蔡總統說，政府是延續的，前人沒解決的問題，我們只能扛起來完成。「馬前總統在交接時告訴我，年金改革他也想做，但是沒有完成。」這證明了年金改革是不管哪一個黨執政，都必須要面對的問題。

蔡總統表示，為什麼她在第一任，就不計毀譽，冒著政治風險，推動年金改革？因為不改，年金制度就會破產，所有的軍公教人員都會領不到退休金。她不能讓大家眼睜睜的看著退休金破產，她必須要說，如果提早幾年處理，不會壓力那麼大。

蔡總統指出，年金改革，是為了財政永續，為了長久都領得到。感謝所有軍公教人員，也請不要為了選舉，再次挑起對立。我們也絕對沒有用「米蟲」來形容軍公教人員，她也希望韓市長，多一點用心於經營市政，少一點用計於選舉事務，不要辜負高雄市民的期待。

蔡總統表示，年金改革後，效果已經逐漸出現，更穩健的年金制度讓大家可以「長長久久領到老」，30年都不會破產。

蔡總統說，讓每一個國民的老年生活，經濟上都可以安全無虞，讓年金制度可以永續，就是我們改革的目的。

蔡英文總統透過臉書表示，年金改革，是為了財政永續，為了長久都領得到。請不要為了選...
蔡英文總統透過臉書表示，年金改革，是為了財政永續，為了長久都領得到。請不要為了選舉，再次挑起對立。照片翻攝自總統臉書。
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年金改革軍公教破產韓國瑜蔡英文
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