蔡總統談年金 籲韓國瑜不要為選舉再次挑起對立

2019-06-01 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



總統蔡英文在臉書表示年金改革是為了財政永續，為了長久都領得到。圖為蔡英文（前）到台南後壁區下茄苳泰安宮參拜，台南市長黃偉哲（後）也陪同在一旁。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜主張要取消年金改革，蔡英文總統稍早透過臉書發文指出，韓市長可能忘記，我們花了多少力氣，才把在財政懸崖邊的年金制度拉回來，避免2020年就得面臨軍人年金的破產，保障了軍公教人員的退休福利。讓每一個國民的老年生活，經濟上都可以安全無虞，讓年金制度可以永續，就是我們改革的目的。

蔡總統說，政府是延續的，前人沒解決的問題，我們只能扛起來完成。「馬前總統在交接時告訴我，年金改革他也想做，但是沒有完成。」這證明了年金改革是不管哪一個黨執政，都必須要面對的問題。

蔡總統表示，為什麼她在第一任，就不計毀譽，冒著政治風險，推動年金改革？因為不改，年金制度就會破產，所有的軍公教人員都會領不到退休金。她不能讓大家眼睜睜的看著退休金破產，她必須要說，如果提早幾年處理，不會壓力那麼大。

蔡總統指出，年金改革，是為了財政永續，為了長久都領得到。感謝所有軍公教人員，也請不要為了選舉，再次挑起對立。我們也絕對沒有用「米蟲」來形容軍公教人員，她也希望韓市長，多一點用心於經營市政，少一點用計於選舉事務，不要辜負高雄市民的期待。

蔡總統表示，年金改革後，效果已經逐漸出現，更穩健的年金制度讓大家可以「長長久久領到老」，30年都不會破產。