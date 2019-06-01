指李進勇曾偽造文書 沈智慧：全民每個包子都要醒過來

2019-06-01 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



挺高雄市長韓國瑜直攻總統的「庶民韓粉後援會」下午在總統府前凱道辦「決戰2020」造勢大會。台中立委沈智慧上台致詞批總統蔡英文，「在當中華民國總統，卻不敢講中華民國」、「2020下架蔡英文」。

沈智慧更指，前雲林縣長李進勇以前曾為一己之私偽造文書，要小心民進黨2020有奧步，不管是作票或不軌行為，「全民每個包子都醒過來」，全民監督。