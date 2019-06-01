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凱道挺韓大會師
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
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直播／韓國瑜凱道造勢 主辦單位：3點7分破20萬人

深圳桌賽／鄭怡靜、林昀儒逆轉勝 收混雙第二冠

影／賴清德提六大保證:我打選戰 蔡拚國政

2019-06-01 15:08聯合報 記者林澔一╱即時報導

民進黨中執會確定總統初選期程，將在8號下午舉行電視政見會，民調採手機與巿話各佔5成，距離調查時間只剩一個多星期，行政院前院長賴清德今上午舉行「台灣保證、守護台灣」記者會，提出6大保證，拜託國人支持，賴清德喊出「台灣保證賴清德、賴清德保證台灣」口號，強調如果他有辦法得到國人支持，擔任總統的話，會保證台灣主權的完整，他也會保證台灣人民，選擇未來前途的權力。他更自認是民進黨最強候選人，有能力打敗高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲，由他承擔大局打這場選戰，蔡英文總統專心拚國政。

行政院前院長賴清德上午舉辦 「賴清德守護台灣記者會」，強調自己是民進黨內最有機會...
行政院前院長賴清德上午舉辦 「賴清德守護台灣記者會」，強調自己是民進黨內最有機會獲勝的人選，期望在初選民調能獲得更多人的支持。記者林澔一／攝影
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賴清德民進黨韓國瑜
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