凱道起手式 韓國瑜將表述選總統和遭黑的心路歷程

2019-06-01 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



親近高雄市長韓國瑜的人士表示，韓國瑜今天參加10多個團體在凱達格蘭大道舉辦的「2020決戰、贏回台灣」活動，預計會向支持者表述決定參選2020總統大選的心路歷程，也會把上任市長以來遭到的抹黑、面對被監控疑雲等的感觸向支持者說明。

韓國瑜團隊和高雄市接近韓國瑜人士近日與韓談一些今天凱道大造勢之事，韓國瑜提到今天會把上任市長以來被不斷被抹黑、攻擊之事的真相讓支持者了解，昨天提告美麗島電子報董事長吳子嘉的決定，也將讓支持者充分理解。

這場被政界視為韓國瑜參選總統「起手式」的造勢活動選在總統府所在的凱道，連今天從高雄出發挺韓的民眾都說不只是那裡空間大而已，應該有更多政治意涵。

曾陪同韓國瑜參訪星馬、美國的高雄市議員黃紹庭說，反韓者多抨韓國瑜當市長不到1年就要參選總統，「正當性」不夠；但是，韓國瑜思考評估再三之後決定參選總統，有其對國家、對國民黨、對台灣社會的憂慮和抱負，韓必須讓更多人聽到這些思考和這幾個月來考量的歷程，確定參選正當性，因此，這部分會是這場大造勢的重點，相信韓國瑜會以真誠論述表達願承擔責任的抉擇。