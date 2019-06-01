英賴初選如火如荼 兩人臉書推播尬場 粉絲也參戰

2019-06-01 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



下屆總統大選民進黨黨內初選打得如火如荼，許多民眾上午一打開臉書，就發現總統蔡英文與行政院前院長賴清德的影片推播一前一後，兩人粉絲收到推播後，紛紛在臉書按讚留言表達支持，部分則到對方的臉書抒發不滿甚至酸言酸語，一來一往兩個人的網路聲量都衝高。

蔡英文展示早年白色恐怖戒嚴時代的判決名冊，指稱「周末早上，我想要給大家看一份重要的名單」。蔡英文表示，名單裡面的5837個名字，「有些你一定認得，比如我最敬重的陳菊(花媽)。有更多你也許並不認識，但他們都是威權統治時期的政治受難者」。

她還說，過去一年來，透過促進轉型正義委員會的努力，威權統治時期不當的刑事有罪判決，已經有5837件正式公告撤銷，還給受難者及家屬們一個遲來的公道。讓歷史被記得，讓曾經發生過的不正義被平反，這就是轉型正義的意義。我們會繼續往前走下去。

短短兩個小時就有2萬多人按讚，2000多次留言與1000多次分享，許多人稱讚蔡英文推動轉型正義有魄力，但也有人提醒，這裡面有些人，現在中華人民共和國忠烈祠裡面有他們的牌位。

賴清德則提出六大保證，包括若他當選總統，將保證兩岸之間和平發展不會兵戎相向。賴清德也再對支持者喊話，「我是民進黨最強候選人」有能力打敗韓國瑜、柯文哲並帶動立委勝選，由他承擔大局打這場選戰，蔡英文專心拚國政，呼籲民眾在民調時喊出唯一支持賴清德。