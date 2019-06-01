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民進黨蔡賴之爭
凱道挺韓大會師
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出席空軍官校畢典 川普與中華民國國旗同框合照

各地韓粉集結 凱道中午人潮已像選前之夜

英賴初選如火如荼 兩人臉書推播尬場 粉絲也參戰

2019-06-01 12:22聯合報 記者周宗禎╱即時報導

下屆總統大選民進黨黨內初選打得如火如荼，許多民眾上午一打開臉書，就發現總統蔡英文與行政院前院長賴清德的影片推播一前一後，兩人粉絲收到推播後，紛紛在臉書按讚留言表達支持，部分則到對方的臉書抒發不滿甚至酸言酸語，一來一往兩個人的網路聲量都衝高。

蔡英文展示早年白色恐怖戒嚴時代的判決名冊，指稱「周末早上，我想要給大家看一份重要的名單」。蔡英文表示，名單裡面的5837個名字，「有些你一定認得，比如我最敬重的陳菊(花媽)。有更多你也許並不認識，但他們都是威權統治時期的政治受難者」。

她還說，過去一年來，透過促進轉型正義委員會的努力，威權統治時期不當的刑事有罪判決，已經有5837件正式公告撤銷，還給受難者及家屬們一個遲來的公道。讓歷史被記得，讓曾經發生過的不正義被平反，這就是轉型正義的意義。我們會繼續往前走下去。

短短兩個小時就有2萬多人按讚，2000多次留言與1000多次分享，許多人稱讚蔡英文推動轉型正義有魄力，但也有人提醒，這裡面有些人，現在中華人民共和國忠烈祠裡面有他們的牌位。

賴清德則提出六大保證，包括若他當選總統，將保證兩岸之間和平發展不會兵戎相向。賴清德也再對支持者喊話，「我是民進黨最強候選人」有能力打敗韓國瑜、柯文哲並帶動立委勝選，由他承擔大局打這場選戰，蔡英文專心拚國政，呼籲民眾在民調時喊出唯一支持賴清德。

賴清德直播影片也獲得許多網友按讚留言打氣， 不過有網友針對他的保證留言酸他，「你也曾經向蔡英文保證過你不參選總統」，火藥味十足。

賴清德網路直播吸引大批粉絲按讚留言打氣。記者周宗禎/翻攝
賴清德網路直播吸引大批粉絲按讚留言打氣。記者周宗禎/翻攝
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蔡英文的影片短短兩小時就有超過20000人瀏覽、2000多次留言與1000多次分...
蔡英文的影片短短兩小時就有超過20000人瀏覽、2000多次留言與1000多次分享。記者周宗禎/翻攝
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週末一早許多民眾的臉書一打開就出現蔡英文的影片賴清德的直播通知，有的推播賴清德在...
週末一早許多民眾的臉書一打開就出現蔡英文的影片賴清德的直播通知，有的推播賴清德在前有的蔡英文在前。記者周宗禎/翻攝
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週末一早許多民眾的臉書一打開就出現蔡英文的影片賴清德的直播通知，有的推播賴清德在...
週末一早許多民眾的臉書一打開就出現蔡英文的影片賴清德的直播通知，有的推播賴清德在前有的蔡英文在前。記者周宗禎/翻
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蔡英文賴清德轉型正義
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