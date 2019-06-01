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前所未見！羅智強：柯文哲竟5度肯定馬英九

2019-06-01 12:06聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市議會正值總質詢期間，台北市長柯文哲日前接受台北市議員羅智強質詢時，分別針對世大運、內科、富邦銀、垃圾費隨袋徵收、12個運動中心等市政問題，柯文哲5度認同羅智強的質詢，表示願意對前總統馬英九表達肯定。

羅智強說，過去柯文哲提到馬英九，不是「死亡之握」，就是「亂七八糟」，沒有一句話好話。但在他的總質詢下，終於，破天荒，柯文哲5度認同他的質詢，表示願意對馬英九表達肯定。

羅智強指出，這是因為他告訴柯文哲，讓柯贏得掌聲的世大運，有柯文哲的努力，有郝龍斌的努力，但不要忘了，也有馬英九的努力，也該謝謝馬英九。

另外，他告訴柯文哲，在柯抱怨內湖交通認為是12年前的馬英九都市計畫不周延造成的時候，不要忘了「內湖科技園區」是馬英九時代成立的，從無到有，到今天，創造了1年四兆（不是4億、400億，是4兆）的產值與15萬的就業機會，這一點也該肯定馬英九。

羅智強說，他還告訴柯文哲，多少年北銀富邦合併案，背著「賤賣祖產」的汙名，但事實上，合併前，市府在北銀持股的淨值是200億，而合併後，去年市府在台北富邦持股的淨值暴漲到600億。足足3倍，而每年分配的現金股利，從合併前一年的9億，到柯文哲執政4年，第一年40億，第二、三年26億，第四年30億，成長2倍多到4倍多，這叫賤賣祖產嗎？難道不該給馬英九肯定嗎？

更別説，看看幾乎年年虧損的高雄銀行，若17年前馬英九為免爭議，不推動合併案，今天的台北銀行，能擔保不淪為第二個高雄銀行嗎？

羅智強說，他又問柯文哲，垃圾費隨袋徵收是誰推的，柯答馬英九，他問，值得肯定嗎？柯說肯定；他又問柯文哲，台北市12個運動中心誰規畫的，柯答馬英九，值得肯定嗎？柯也肯定。

羅智強指出，這是柯文哲第一次肯定馬英九，而且還是連5次肯定。而為了這遲來的5度肯定，也願意給柯文哲市長肯定。市政一棒接一棒，有感恩傳承，才有偉大進步。如果柯市長希望自己將來的政績，也能被後面的市長公道的肯定，就請先從公道的肯定柯文哲的前手市長開始做起。

台北市議員羅智強。記者楊正海/攝影
台北市議員羅智強。記者楊正海/攝影
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