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民進黨蔡賴之爭
凱道挺韓大會師
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
山岳觀光障礙多
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用夢想轉動社會

出席空軍官校畢典 川普與中華民國國旗同框合照

各地韓粉集結 凱道中午人潮已像選前之夜

他發現頭號「韓黑」和「柯黑」 竟有驚人共通點

2019-06-01 11:13聯合報 記者林政忠╱即時報導

有網友在「神力女超人許淑華粉絲團」貼文，指美麗島電子報董事長吳子嘉和作家吳祥輝這兩個人長的是不是很像？一個是「韓黑」、一個是「柯黑」！這二個人都是「社會亂源麻煩製造王」。

吳子嘉近日爆料私生子風波，被韓粉視為眼中釘，高雄市長韓國瑜昨特地北上按鈴控告；吳祥輝多次砲打台北市長柯文哲，日前又在臉書貼文「支持蔡英文=圖利柯文哲」，引發英派反彈。

作家吳祥輝。圖/取自「神力女超人許淑華粉絲團」
作家吳祥輝。圖/取自「神力女超人許淑華粉絲團」
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美麗島電子報董事長吳子嘉。圖/取自「神力女超人許淑華粉絲團」
美麗島電子報董事長吳子嘉。圖/取自「神力女超人許淑華粉絲團」
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吳子嘉柯文哲吳祥輝
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