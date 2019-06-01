他發現頭號「韓黑」和「柯黑」 竟有驚人共通點

2019-06-01 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



有網友在「神力女超人許淑華粉絲團」貼文，指美麗島電子報董事長吳子嘉和作家吳祥輝這兩個人長的是不是很像？一個是「韓黑」、一個是「柯黑」！這二個人都是「社會亂源麻煩製造王」。

吳子嘉近日爆料私生子風波，被韓粉視為眼中釘，高雄市長韓國瑜昨特地北上按鈴控告；吳祥輝多次砲打台北市長柯文哲，日前又在臉書貼文「支持蔡英文=圖利柯文哲」，引發英派反彈。

作家吳祥輝。圖/取自「神力女超人許淑華粉絲團」 分享 facebook