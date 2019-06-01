李進勇任中選會主委 渡也：知法玩法 吐口水在他照片上

2019-06-01 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



民進黨立委在人數優勢下通過中選會主委李進勇人事同意權案；本名陳啟佑的名詩人渡也在臉書評論，「李進勇是我學長，我吐口水在他照片上！我給剛辭職的張淑中委員致上最高的敬意。」

渡也說，中選會主委多年來皆為無黨籍人士出任。只有李進勇例外。如果政府高層、民進黨高層對無黨籍主委有疑慮，將心比心，那麼民眾對有黨籍主委更有疑慮。為什麼一定強行要民進黨籍人士擔任中選會？此地無銀三百兩！看吧！這才是民主！「李進勇是我學長，我吐口水在他照片上！我給剛辭職的張淑中委員致上最高的敬意！」。

就法律的層面而言，李進勇在三十多年前「偽造文書」，雖然獲判無罪，但由當初判決內容看來法院確定他有「偽造文書」的事實，只不過法院認為這不會造成這社會、他人的影響，所以，未判刑。意即當初的「未判刑」，完全不等於他「沒有偽造文書」。

進而言之，一個學法律，從事法律事務的人，竟然「勇」於、敢於偽造文書！太可惡了！接著。就非法律層面談另一件事，一個幾十年黨齡民進黨籍資深黨員，在阿扁當家時先後擔任一些政府重要職務，即受到他所屬的民進黨政府再三地重用，這樣的人最近為了謀圖出任中選會主任委員宣布退黨，如此，他就立即成為公正人士，成為處事完全沒有民進黨色彩的一般人士。