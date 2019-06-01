影／韓粉細雨中揮軍北上 力挺韓國瑜

2019-06-01 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



400多名韓粉今天清晨5點半聚集在文化中心，6點準時出發，一行人預計中午抵達台北，要參加在總統府前的凱達格蘭大道參加挺韓的全國團結造勢大會。帶隊的杏仁哥說，最近韓國瑜遭抹黑、抹黃，許多支持者非常憤怒，決定以行動支持韓國瑜。

今天上午還有一對老夫妻未報名也到現場，老太太說，看他這麼會做事的人不斷遭人攻擊，心中十分不捨，昨晚決定要北上挺韓。只不過，他們沒有事先報名，由於涉及保險問題，杏仁哥等主辦單位只好婉拒這對老夫妻上車 。

杏仁哥說，早上從高雄出發有很多發車地點，文化中心只是其中之一，共有8輛遊覽車 。他說，大家都是感到苦才會走上凱道，訴求是希望韓國瑜選總統，因為「庶民選總統、總統選庶民」，「希望2020年推出一位為百姓，苦民所苦的人選總統」。

遊覽車由高雄出發，沿路可能會停幾個站接台南等地的韓粉。杏仁哥說，從高雄出發，每人收800元，附午晚餐兩個便當，風雨無阻到台北挺韓都是韓粉自費，如有人想贊助都只收水，其餘不接受。