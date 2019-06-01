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地震！深夜地牛翻身 高雄4級屏東3級

2019-06-01 00:08聯合報 記者江國豪╱即時報導

昨天深夜11點53分！南台灣發生有感地震，根據氣象局資料顯示，震央位於高雄市美濃區，芮氏規模4.6，最大震度位於高雄旗山4級，屏東三地門3級，所幸尚無災情傳出。

南臺灣今夜（31日）發生有感地震。圖/翻攝自氣象局
南臺灣今夜（31日）發生有感地震。圖/翻攝自氣象局
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氣象局美濃高雄市
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