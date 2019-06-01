郭台銘想去挺韓造勢大會遭拒？韓粉後援會發聲明歡迎

相關新聞
有罪刑事判決撤銷 陳菊：沒有絲毫雀躍2019-05-31 20:06
蘇貞昌：中國陰影遮蔽台灣 所幸美國力挺2019-05-31 21:40
張亞中：民進黨陷台灣不是烽火、就是被迫接受一國兩制2019-05-31 23:57
通過109議案！蘇嘉全回顧立院本會期成就2019-05-31 23:57
他稱關聖帝君託夢 2020顆土包子明天現身凱道挺韓2019-05-31 22:42
香港「97大限」噩夢 兩岸條例成台海和平關鍵？2019-05-31 20:21
藍花蓮立委提名 王廷升、林有志及黃啟嘉比民調2019-05-31 20:14
總統府卡吳敦義訪陸 朱立倫痛批非常不智2019-05-31 19:22
韓國瑜指收益率2% 李逸洋：捏造、故意打擊退撫基金2019-05-31 18:24
雲林拜廟固樁 蔡英文：台商資金回流可望超過五千億2019-05-31 17:19
讓中選會不敢作弊只有一途 台大醫：拿到更多連署書2019-05-31 16:26
六首長同摘5星 老將實力強、新科挑戰嚴峻2019-05-31 15:33
蔡總統抨擊不能認同「管什麼統戰，誰給我錢就是爸媽」2019-05-31 15:06
「學姊」證實已分手 恢復單身5個月 目前沒人追2019-05-31 14:42
李進勇打破慣例掌中選會 朱立倫：百分之百球員兼裁判2019-05-31 14:34
查誰是1450 藍委爆：農委會網軍是公關科員工2019-05-31 13:45
立院三讀 酒駕再犯致死處無期徒刑2019-05-31 13:41
義联投資案喊卡 蘇煥智：韓國瑜沒用心市政的後果2019-05-31 12:35
八成立委連署公教補償金法案仍受阻 教團：總統要負責2019-05-31 11:42
「來去總統府住一晚」 胡幼偉：陰陰森森，裡面嚇死人2019-05-31 11:31
酒駕修法只針對累犯？ 曾御慈母：一次酒駕害命不夠嗎？2019-05-31 11:11
酒駕肇事要重罰 學者贊成連坐罰：預防管理要並進2019-05-31 11:02
台大女醫遭酒駕奪命6年了 母今淚崩：再痛都回不來2019-05-31 10:42
酒駕死刑修法今拚三讀 協會則盼提高最低本刑2019-05-31 09:59
政府KPI調查衛福部登榜首 勞動部、財政部吊車尾2019-05-31 09:53
三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人2019-05-31 09:00
綠總統初選納手機民調 孫大千：抽樣母體哪來？2019-05-31 08:04
原來柯P一直在黑韓國瑜 但王小姐事件 他說了句好話2019-05-31 08:00
酒駕殺人修法 立院今表決2019-05-31 01:12
NCC代理主委請辭獲准2019-05-31 00:31
阻參與海峽論壇 陸委會祭反制措施2019-05-31 00:27
新聞眼／一再敵意反制 兩岸如何正常交流？2019-05-31 00:21
吳敦義申請登陸參加國共論壇 府駁回2019-05-31 00:12
南市立委1選區 顏東義籲藍營辦初選2019-05-30 23:45
朱立倫：李進勇人事案是2020暗黑選戰序曲2019-05-30 22:48
NCC正副主委雙缺 政院：徵詢合適人選中2019-05-30 19:43
「印太」變「印泰」 洪孟楷：外交部諷蔡英文印太戰略2019-05-30 19:03
賴清德：正面往前邁進 比詛咒過去風雨重要2019-05-30 12:00
若當總統郭台銘喊捐薪 王金平：我捐選舉補助款2019-05-30 11:46
熱門文章
爆料挨告和許銘春調解 吳子嘉再爆：韓國瑜被老婆拷打2019-05-31 11:07
韓國瑜昨晚面臨李佳芬拷打？ 事實是…韓昨夜宿單親家庭2019-05-31 14:40
韓國瑜安排王小姐親人進北農？北農：他已工作5、6年2019-05-31 17:26
原來柯P一直在黑韓國瑜 但王小姐事件 他說了句好話2019-05-31 08:00
韓國瑜有無私生女超好解決？謝寒冰提點子被讚太有才2019-05-31 15:37
「學姊」證實已分手 恢復單身5個月 目前沒人追2019-05-31 14:42
崑濱伯要賴清德等4年再選 賴神聽完這樣反應2019-05-31 14:21
5月最新民調！東森：郭韓已出現黃金交叉2019-05-31 18:01
指使楊秋興攻擊韓國瑜？ 郭台銘：已要楊最近不要來找我2019-05-31 13:01
神爆料或鬼扯淡？網友翻出吳子嘉爆料史 GG好多次…2019-05-31 10:29
「少康幫」挺郭？ 趙少康：有這種能耐我就出來選總統了2019-05-31 10:40
中執會為蔡「排除萬難」他獨排眾議 看好賴初選過關2019-05-31 09:47
立院三讀 酒駕再犯致死處無期徒刑2019-05-31 13:41
綠總統初選納手機民調 孫大千：抽樣母體哪來？2019-05-31 08:04
支持韓國瑜告吳子嘉 郭台銘：可免費用我的律師團幫忙2019-05-31 12:35
韓國瑜北檢提告 嗆吳子嘉人格抹殺2019-05-31 16:48
當選總統 郭台銘：不特赦扁 違規就抓回去關2019-05-31 02:23
韓國瑜遭爆婚外情生女 王定宇：恐怕是國民黨自己弄的2019-05-31 11:02
不滿連日爆料 韓國瑜親赴北檢提告吳子嘉誹謗2019-05-31 13:29
韓國瑜下午提告吳子嘉 並將要求檢察官儘速偵辦2019-05-31 10:32
韓國瑜赴北檢提告：吳子嘉說謊抹黑 有責任拿出證據2019-05-31 16:03
查菜蟲查到王小姐？ 吳子嘉：有人先跑去收掉韓國瑜東西2019-05-31 11:58
【重磅快評】韓國瑜北檢按鈴 形同發出凱道挺韓動員令2019-05-31 18:59
凱道挺韓國瑜 衝15萬人2019-05-31 01:06
Uber草案過了 最快10月8日全台執法2019-05-31 16:27
打破愛與包容告吳子嘉 韓國瑜：最卑微的請求檢速調查2019-05-31 12:14
台大女醫遭酒駕奪命6年了 母今淚崩：再痛都回不來2019-05-31 10:42
大學生論壇投票 蔡英文的連任機率五五波2019-05-31 08:52
明天凱道不會出現「國瑜夜市」 原因是這個2019-05-31 17:17
黨暗中相挺？郭台銘：沒有人理我2019-05-31 01:00
查誰是1450 藍委爆：農委會網軍是公關科員工2019-05-31 13:45
韓國瑜告吳子嘉 王金平：希望韓求得清白繼續往前2019-05-31 19:46
6月1日聲援韓國瑜被批「走路工」 黃希賢：堅持三不2019-05-31 15:24
吳子嘉爆韓國瑜外遇生女 綠委：和民進黨無關2019-05-31 11:26
61挺韓大會師 王鴻薇嘆：被黑得最厲害的一場活動2019-05-31 11:42
「韓粉悶壞了」六一造勢明登場 新北議員估15萬人到場2019-05-31 16:45
決戰民調…賴清德：我要當選 蔡英文：我當然會贏2019-05-31 00:18
直搗賴清德地盤拔椿？ 蔡英文會台南獨派大老2019-05-31 11:13
吳子嘉爆料婚外情 韓國瑜北檢按鈴提告2019-05-31 16:19
韓國瑜赴北檢控告吳子嘉涉加重誹謗罪 韓粉到場打氣2019-05-31 16:54
留言