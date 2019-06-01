親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
山岳觀光障礙多
政治
軍事
綜合
用夢想轉動社會

川普出席美空軍官校畢典 主持人唱名台灣、學員揮舞我國旗

郭台銘想去挺韓造勢大會遭拒？韓粉後援會發聲明歡迎

2019-06-01 00:00聯合報 記者周志豪╱即時報導

挺高雄市長韓國瑜選總統的「庶民韓粉後援會」，今天（6/1）將在總統府前辦造勢大會，韓初選對手、鴻海董事長郭台銘一度表達參與意願，但卻遭韓粉嗆不歡迎，讓郭昨回酸「祝福大家玩得愉快」。後援會昨天深夜發聲明表示，想參與的都歡迎。

「庶民韓粉後援會」聲明啓事表示，針對最近各界強烈表達意願參與6月1日(六)庶民韓粉後援會所辦的韓國瑜參選總統凱道造勢大會，我們謹此表明：任何個人與團體，只要是支持韓國瑜參選總統，與本會有相同立場及理念的朋友，都熱烈歡迎參加。

韓國瑜郭台銘總統府
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

有罪刑事判決撤銷 陳菊：沒有絲毫雀躍

2019-05-31 20:06

蘇貞昌：中國陰影遮蔽台灣 所幸美國力挺

2019-05-31 21:40

張亞中：民進黨陷台灣不是烽火、就是被迫接受一國兩制

2019-05-31 23:57

通過109議案！蘇嘉全回顧立院本會期成就

2019-05-31 23:57

他稱關聖帝君託夢 2020顆土包子明天現身凱道挺韓

2019-05-31 22:42

香港「97大限」噩夢 兩岸條例成台海和平關鍵？

2019-05-31 20:21

藍花蓮立委提名 王廷升、林有志及黃啟嘉比民調

2019-05-31 20:14

總統府卡吳敦義訪陸 朱立倫痛批非常不智

2019-05-31 19:22

韓國瑜指收益率2% 李逸洋：捏造、故意打擊退撫基金

2019-05-31 18:24

雲林拜廟固樁 蔡英文：台商資金回流可望超過五千億

2019-05-31 17:19

讓中選會不敢作弊只有一途 台大醫：拿到更多連署書

2019-05-31 16:26

六首長同摘5星 老將實力強、新科挑戰嚴峻

2019-05-31 15:33

蔡總統抨擊不能認同「管什麼統戰，誰給我錢就是爸媽」

2019-05-31 15:06

「學姊」證實已分手 恢復單身5個月 目前沒人追

2019-05-31 14:42

李進勇打破慣例掌中選會 朱立倫：百分之百球員兼裁判

2019-05-31 14:34

查誰是1450 藍委爆：農委會網軍是公關科員工

2019-05-31 13:45

立院三讀 酒駕再犯致死處無期徒刑

2019-05-31 13:41

義联投資案喊卡 蘇煥智：韓國瑜沒用心市政的後果

2019-05-31 12:35

八成立委連署公教補償金法案仍受阻 教團：總統要負責

2019-05-31 11:42

「來去總統府住一晚」 胡幼偉：陰陰森森，裡面嚇死人

2019-05-31 11:31

酒駕修法只針對累犯？ 曾御慈母：一次酒駕害命不夠嗎？

2019-05-31 11:11

酒駕肇事要重罰 學者贊成連坐罰：預防管理要並進

2019-05-31 11:02

台大女醫遭酒駕奪命6年了 母今淚崩：再痛都回不來

2019-05-31 10:42

酒駕死刑修法今拚三讀 協會則盼提高最低本刑

2019-05-31 09:59

政府KPI調查衛福部登榜首 勞動部、財政部吊車尾

2019-05-31 09:53

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 09:00

綠總統初選納手機民調 孫大千：抽樣母體哪來？

2019-05-31 08:04

原來柯P一直在黑韓國瑜 但王小姐事件 他說了句好話

2019-05-31 08:00

酒駕殺人修法 立院今表決

2019-05-31 01:12

NCC代理主委請辭獲准

2019-05-31 00:31

阻參與海峽論壇 陸委會祭反制措施

2019-05-31 00:27

新聞眼／一再敵意反制 兩岸如何正常交流？

2019-05-31 00:21

吳敦義申請登陸參加國共論壇 府駁回

2019-05-31 00:12

南市立委1選區 顏東義籲藍營辦初選

2019-05-30 23:45

朱立倫：李進勇人事案是2020暗黑選戰序曲

2019-05-30 22:48

NCC正副主委雙缺 政院：徵詢合適人選中

2019-05-30 19:43

「印太」變「印泰」 洪孟楷：外交部諷蔡英文印太戰略

2019-05-30 19:03

賴清德：正面往前邁進 比詛咒過去風雨重要

2019-05-30 12:00

若當總統郭台銘喊捐薪 王金平：我捐選舉補助款

2019-05-30 11:46
看更多

熱門文章

爆料挨告和許銘春調解 吳子嘉再爆：韓國瑜被老婆拷打

2019-05-31 11:07

韓國瑜昨晚面臨李佳芬拷打？ 事實是…韓昨夜宿單親家庭

2019-05-31 14:40

韓國瑜安排王小姐親人進北農？北農：他已工作5、6年

2019-05-31 17:26

原來柯P一直在黑韓國瑜 但王小姐事件 他說了句好話

2019-05-31 08:00

韓國瑜有無私生女超好解決？謝寒冰提點子被讚太有才

2019-05-31 15:37

「學姊」證實已分手 恢復單身5個月 目前沒人追

2019-05-31 14:42

崑濱伯要賴清德等4年再選 賴神聽完這樣反應

2019-05-31 14:21

5月最新民調！東森：郭韓已出現黃金交叉

2019-05-31 18:01

指使楊秋興攻擊韓國瑜？ 郭台銘：已要楊最近不要來找我

2019-05-31 13:01

神爆料或鬼扯淡？網友翻出吳子嘉爆料史 GG好多次…

2019-05-31 10:29

「少康幫」挺郭？ 趙少康：有這種能耐我就出來選總統了

2019-05-31 10:40

中執會為蔡「排除萬難」他獨排眾議 看好賴初選過關

2019-05-31 09:47

立院三讀 酒駕再犯致死處無期徒刑

2019-05-31 13:41

綠總統初選納手機民調 孫大千：抽樣母體哪來？

2019-05-31 08:04

支持韓國瑜告吳子嘉 郭台銘：可免費用我的律師團幫忙

2019-05-31 12:35

韓國瑜北檢提告 嗆吳子嘉人格抹殺

2019-05-31 16:48

當選總統 郭台銘：不特赦扁 違規就抓回去關

2019-05-31 02:23

韓國瑜遭爆婚外情生女 王定宇：恐怕是國民黨自己弄的

2019-05-31 11:02

不滿連日爆料 韓國瑜親赴北檢提告吳子嘉誹謗

2019-05-31 13:29

韓國瑜下午提告吳子嘉 並將要求檢察官儘速偵辦

2019-05-31 10:32

韓國瑜赴北檢提告：吳子嘉說謊抹黑 有責任拿出證據

2019-05-31 16:03

查菜蟲查到王小姐？ 吳子嘉：有人先跑去收掉韓國瑜東西

2019-05-31 11:58

【重磅快評】韓國瑜北檢按鈴 形同發出凱道挺韓動員令

2019-05-31 18:59

凱道挺韓國瑜 衝15萬人

2019-05-31 01:06

Uber草案過了 最快10月8日全台執法

2019-05-31 16:27

打破愛與包容告吳子嘉 韓國瑜：最卑微的請求檢速調查

2019-05-31 12:14

台大女醫遭酒駕奪命6年了 母今淚崩：再痛都回不來

2019-05-31 10:42

大學生論壇投票 蔡英文的連任機率五五波

2019-05-31 08:52

明天凱道不會出現「國瑜夜市」 原因是這個

2019-05-31 17:17

黨暗中相挺？郭台銘：沒有人理我

2019-05-31 01:00

查誰是1450 藍委爆：農委會網軍是公關科員工

2019-05-31 13:45

韓國瑜告吳子嘉 王金平：希望韓求得清白繼續往前

2019-05-31 19:46

6月1日聲援韓國瑜被批「走路工」 黃希賢：堅持三不

2019-05-31 15:24

吳子嘉爆韓國瑜外遇生女 綠委：和民進黨無關

2019-05-31 11:26

61挺韓大會師 王鴻薇嘆：被黑得最厲害的一場活動

2019-05-31 11:42

「韓粉悶壞了」六一造勢明登場 新北議員估15萬人到場

2019-05-31 16:45

決戰民調…賴清德：我要當選 蔡英文：我當然會贏

2019-05-31 00:18

直搗賴清德地盤拔椿？ 蔡英文會台南獨派大老

2019-05-31 11:13

吳子嘉爆料婚外情 韓國瑜北檢按鈴提告

2019-05-31 16:19

韓國瑜赴北檢控告吳子嘉涉加重誹謗罪 韓粉到場打氣

2019-05-31 16:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top