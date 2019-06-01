郭台銘想去挺韓造勢大會遭拒？韓粉後援會發聲明歡迎

2019-06-01 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



挺高雄市長韓國瑜選總統的「庶民韓粉後援會」，今天（6/1）將在總統府前辦造勢大會，韓初選對手、鴻海董事長郭台銘一度表達參與意願，但卻遭韓粉嗆不歡迎，讓郭昨回酸「祝福大家玩得愉快」。後援會昨天深夜發聲明表示，想參與的都歡迎。

「庶民韓粉後援會」聲明啓事表示，針對最近各界強烈表達意願參與6月1日(六)庶民韓粉後援會所辦的韓國瑜參選總統凱道造勢大會，我們謹此表明：任何個人與團體，只要是支持韓國瑜參選總統，與本會有相同立場及理念的朋友，都熱烈歡迎參加。