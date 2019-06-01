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藍轟：民進黨掩飾執政不力 製造兩岸對立

2019-06-01 00:33聯合報 記者王寓中／台北報導

立院三讀通過「兩岸人民關係條例」修正草案，明定簽署政治協議，應經國會「雙審議」及...
立院三讀通過「兩岸人民關係條例」修正草案，明定簽署政治協議，應經國會「雙審議」及公投的高門檻程序。圖／聯合報系資料照片
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立法院會昨天三讀通過增訂兩岸條例第五條之三條文，未來兩岸協商簽署政治協議，應經國會「雙審議」與公投通過。國民黨副發言人黃心華表示，民進黨將兩岸人民關係條例進行不合乎比例原則的修改，已成為實質上的「兩岸斷絕關係條例」。

國民黨表示，蔡政府為掩飾自身執政不力，透過製造兩岸對立，再將之轉換為選舉動力，此類鎖國之舉將加速台灣被邊緣化，也讓兩岸和平互動的機會更加渺茫。

黃心華指出，有鑑於政治協議的定義過於廣泛且無法明確定義，將造成兩岸簽署任何協議，恐比修憲還困難，這會對未來兩岸的經貿文化及各層面的交流互動及產業投資、跨域工作權益等，造成極為嚴重的影響。長遠之計，蔡政府應該趕緊回歸到「兩岸協議監督條例」的修法，而非選前說一套、選後打假球。

黃心華質疑，目前在蔡政府執政下，仍繼續享有ECFA協議的早收清單優惠，若蔡政府執意將兩岸之間的協議視為洪水猛獸，為何仍蕭規曹隨？而不趕緊除之而後快？

針對陸委會禁止個人或民間團體參加有關消滅中華民國的活動，國民黨昨天表示，真正意圖消滅中華民國的應該是將台獨黨綱視為神主牌的民進黨及蔡英文總統，陸委會以消滅中華民國為理由，阻礙兩岸交流，令人啼笑皆非。

國民黨指出，蔡英文總統今年元旦談話，提到中華民國僅一次，顯然蔡英文心中根本沒有中華民國。而賴清德自稱是「務實的台獨工作者」，更凸顯「中華民國」只是民進黨推動台獨的「保護殼」，其真正目的就是消滅中華民國。

國民黨民進黨台獨蔡英文陸委會
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