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韓國瑜安排王小姐親人進北農？北農：他已工作5、6年

談國家安全批鴕鳥心態 賴清德：郭台銘比韓國瑜還糟糕

2019-05-31 22:41聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

行政院前院長賴清德今晚受邀至淡江大學，在書卷廣場露天演講。賴清德僅講半小時，就開放學生問答，有學生問國家安全要如何守護？賴清德表示要「安內和外」，更直接點名高雄市長韓國瑜及鴻海科技集團董事長郭台銘，指郭兩岸論述是「鴕鳥心態」，比韓還糟糕。

賴清德表示，他的國家安全戰略是「安內和外」，堅定地站在民主陣營。他指出，特別是中共領導人習近平表態九二「沒有表述中華民國的空間」，台灣只有一條路，就是港澳一國兩制。賴清德說，中共要的不是表面和平，他們要的是併吞台灣，「要選總統的人不能鴕鳥心態，視而不見」。

賴清德指，大家看到國民黨要和平協議，大家都清楚中國和西藏簽過的後果。更點名韓國瑜去和國台辦主任劉結一會面，講支持九二共識，「那是習近平講這麼清楚之後耶」，賴清德說，韓若在習講之前，在台灣講倒罷了，這對台灣是傷害，雖然韓後來回到高雄市議會說明，但「這太慢了」。

賴清德另點名郭台銘在美國講台灣是中國不可分割的一部分，回到台灣來才說中國是中華民國，但ＣＮＮ等外媒都報導中國是指中共。賴清德說，「這等於是鴕鳥心態，這比韓國瑜在議會講反對還糟糕」。

現場有人追問賴清德「安內和外」的和外是什麼？另之前賴說幫助中國民主化有無方針？賴清德表示，和外要堅定站在民主陣營，發揮民主、自由及法治的價值。現在主張統一的人，中華民國是不會存在的，兩岸如果統一或被併吞，不只是台灣，更危急亞洲地區和平。

賴清德說，要善用在印太戰略扮演積極角色，維持兩岸、亞洲區域和平。台灣站穩了，人民能安居樂業，在民主陣營裡，對中國可以伸出友誼的手，中國未來民主化，讓中國人民也可享受民主制度，兩岸會比較長久。

有學生也問他對傾中媒體如何清除？賴清德說，里長等人到中國去進行統戰、及有些媒體，要有法律規範，不是箝制言論自由，但對台灣有傷害要處理，也才能解決五星旗到處亂飄的問題。他說，「不然看到習近平講話，又看到五星旗到處出現，民心是會受影響的。」

行政院前院長賴清德今晚受邀至淡江大學，在書卷廣場露天演講。記者魏翊庭／攝影
行政院前院長賴清德今晚受邀至淡江大學，在書卷廣場露天演講。記者魏翊庭／攝影
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行政院前院長賴清德今晚受邀至淡江大學，在書卷廣場露天演講。記者魏翊庭／攝影
行政院前院長賴清德今晚受邀至淡江大學，在書卷廣場露天演講。記者魏翊庭／攝影
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賴清德韓國瑜習近平
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