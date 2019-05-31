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總統府卡吳敦義訪陸 朱立倫痛批非常不智

2019-05-31 19:22聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

針對總統府駁回國民黨黨主席吳敦義訪陸申請，國民黨總統參選人朱立倫今天表示，去限制在野黨主席，任何政治上的動作，這都非常不智。」他也直言，民進黨從執政3年多來，不但兩岸關係大幅度倒退，「自己不做也禁止在野黨做」，希望未來國民黨重新執政之後，兩岸能夠重現互信，重新推動和平合作，這才是真正兩岸下一代之福。

朱立倫今天跨海到金門，由金門縣長楊鎮浯陪同，首站就到和平園區敲響和平鐘，並發表對兩岸關係的主張， 朱立倫說，他若當選總統，將邀請習近平來到金門，進行兩岸最高領導人對談，展現兩岸所有人民追求和平的決心，「而且最好就在和平公園，發表永久的和平宣言」。讓全世界知道，兩岸人民都是希望永遠追求和平的。並透過金門廈門的雙門生活區，打造和平示範區，相關主張獲得楊縣長的公開力挺，強調朱是一位值得金門鄉親支持的人。

朱立倫提出民調數據表示，有71%民眾贊成金門會談，兩岸領導人真的不需要到新加坡去碰面，「就在中華民國的土地上，就在金門」。

下午朱立倫則是探視八二三砲戰遺族家屬，對於在砲戰期間失去親人的傷痛表示慰問，朱立倫也再度重申和平對兩岸的重要性。他說，住在台灣的人，有些可能不了解戰爭的可怕，但兩岸和平有多重要，金門人最清楚。

朱立倫說，他擔任新北市長時，每年都舉辦紀念八二三砲戰的活動，去年60周年還擴大舉辦活動，楊鎮浯縣長當時是立法委員，也一起來參加。

對於總統府駁回國民黨黨主席吳敦義訪陸申請的看法，朱立倫表示，民進黨從執政三年多來，兩岸關係大幅度倒退，造成兩岸之間越來越不信任，甚至嚴重倒退。

此外，立法院今日三讀通過兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文，朱立倫回應，兩岸最重要就是和平，民進黨這段期間的作為，造成兩岸緊張跟對抗，這是全民所不期待的。尤其今天又通過這個法案，好像在為蔡英文、民進黨的敗選預作準備。兩岸之間，和平跟合作是未來最重要的，希望朝野能夠一起來努力。

國民黨總統參選人朱立倫(左二）參訪金門和平紀念園區，遇到新加坡華僑要求合影，他都...
國民黨總統參選人朱立倫(左二）參訪金門和平紀念園區，遇到新加坡華僑要求合影，他都來者不拒。記者蔡家蓁／攝影
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國民黨總統參選人朱立倫(左一）探望823炮戰遺族許招治的家屬，他強調，兩岸和平有...
國民黨總統參選人朱立倫(左一）探望823炮戰遺族許招治的家屬，他強調，兩岸和平有多重要，金門人最清楚。記者蔡家蓁／攝影
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國民黨總統參選人朱立倫(左一）今跨海來金門，首站就參訪金門和平紀念園區，在金門縣...
國民黨總統參選人朱立倫(左一）今跨海來金門，首站就參訪金門和平紀念園區，在金門縣長楊鎮浯（左二）及多位民代陪同下，一起敲響和平鐘。記者蔡家蓁／攝影
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朱立倫民進黨吳敦義總統府
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