香港「97大限」噩夢 兩岸條例成台海和平關鍵？

2019-05-31 20:21 聯合新聞網 綜合報導



立法院三讀通過兩岸人民關係條例的增訂條文。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

今（31）日立法院三讀通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（兩岸人民關係條例）的增訂條文，未來兩岸重大政治影響之協議，不只需經國會雙審議，還要交由公投通過才能簽署、生效。台灣公民陣線認為，此為民主重要立法，直言「莫讓和平協議成為台灣版97大限」。

「和平協議之於台灣，就如同97大限之於香港。」台灣公民陣線30日在臉書解釋，1984年12月19日中國總理趙紫陽與英國首相柴契爾夫人簽署中英聯合聲明，從1997年7月1日開始，英國將香港主權移交中國政府，當年中方承諾香港「五十年不變」，但不到20年，香港就完全失去地方的掌控權。

文中指出，香港媒體被親中勢力收購「自我審查」，中共黨派透過綿密網絡介入大小選舉，到2014年的雨傘革命之後，當地民選議員被取消資格、集會遊行的示威者被判刑。甚至香港立法會還在北京政府的指示下，將通過《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例》，未來香港嫌疑犯可直接送到中國審判，台灣公民陣線說「到時候，連到香港旅遊、過境的台灣人的人身自由都會受到威脅」。

因此「97大限」對許多香港人來說，是一場噩夢，台灣公民陣線舉出一則笑話，「一個被失眠所苦的香港人去看醫生，醫生要病人睡覺前數羊，結果病人向醫生抱怨，我數到九十隻羊，原本快睡著了，但是數到95、96，到97我就嚇醒，再也睡不著了」。

台灣公民陣線說，台灣如果與中國進行政治談判簽署和平協議，那就會是中國併吞的開始。台海目前沒有和平協議，但已是無武裝衝突的和平狀態，國際公認以武力改變台海現狀將違反國際法，一旦簽署「和平協議」，反而變成「一個中國、一國兩制」前提下的和平，未來中國就可以將台灣推動東奧正名公投、台灣推動國營事業正名去中國化、台灣推動課綱修訂等視為推動台獨，直接給中國正當理由動武。

台灣公民陣現線認為「和平協議好比97大限」的五個牢籠：

1. 永遠放棄自決獨立2. 承諾終將統一，台灣併入中國3. 時程不可一代一代拖延4. 外國不得干涉5. 如果台灣違反約定中國就可以動武