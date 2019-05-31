親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
山岳觀光障礙多
政治
軍事
綜合
用夢想轉動社會

市長換人空氣換新？學者：台中人還在意空污嗎？

韓國瑜赴北檢告吳子嘉 「他說謊抹黑有責任拿出證據」

讓中選會不敢作弊只有一途 台大醫：拿到更多連署書

2019-05-31 16:26聯合報 記者吳淑君╱即時報導

距離35萬人連署的門檻還有一段距的「核四啟封商轉公投案」，台大醫院前副院長王明鉅，昨晚號召張善政，王伯輝等6個阿伯，一起上街頭拉連署，他說，受苦的人，沒有悲觀的權利。偉大的事從來都不容易，我們只有更努力，拿到更多的連署書，才能讓想作弊的人不敢作弊。

王明鉅今天在臉書PO文說，他喜歡上街頭，喜歡看到有支持同樣理念的朋友，從捷運站的電扶梯一出現，就遠遠地就用眼神告訴我，他要連署。昨晚有位國中老師，拿著一疊連署書交給他，告訴我他昨天簽到了20張，要他加油，讓他很感動。

昨天他成功說服一位路過的朋友簽署連署「核四啟封商轉」公投連署書的時候，他剛簽完名突然問，要不要蓋章? 會不會沒蓋章就被當作沒簽名? 還一直要找印臺來蓋章。

王明鉅說，他不敢說不會。因為他知道就算他蓋了章，也不一定就不會被當作沒簽名。

因為去年廢除電業法95-1的公民投票第16案中，中選會就明明白白地說30多萬份的公投連署書中，有9000多份是沒簽名的。雖然中選會直到現在也根本拿不出只有身份證號碼、生日、地址，卻空著大大的第一行連署人 (簽名或蓋章)的9000份連署書。

他知道，這麼高的比例在這個公投是不可能的。因為每一份連署書，不是當著他的面一個字一個字簽下，就是朋友交給他之後，他一份一份檢查，才敢交給其他的志工朋友，然後他們再檢查過的。

他不準備再爭執這件事。受苦的人，沒有悲觀的權利。偉大的事從來都不容易，我們只有更努力，拿到更多的連署書，才能讓想作弊的人不敢作弊。接下來，只有靠大家繼續努力。

台大醫院前副院長王明鉅，昨晚號召6個阿伯，一起上街為「核四啟封商轉公投案」拉連署...
台大醫院前副院長王明鉅，昨晚號召6個阿伯，一起上街為「核四啟封商轉公投案」拉連署。圖／取自王明鉅臉書
分享

公投王明鉅核四中選會
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

「學姊」證實已分手 恢復單身5個月 目前沒人追

2019-05-31 14:42

六首長同摘5星 老將實力強、新科挑戰嚴峻

2019-05-31 15:33

蔡總統抨擊不能認同「管什麼統戰，誰給我錢就是爸媽」

2019-05-31 15:06

李進勇打破慣例掌中選會 朱立倫：百分之百球員兼裁判

2019-05-31 14:34

查誰是1450 藍委爆：農委會網軍是公關科員工

2019-05-31 13:45

立院三讀 酒駕再犯致死處無期徒刑

2019-05-31 13:41

義联投資案喊卡 蘇煥智：韓國瑜沒用心市政的後果

2019-05-31 12:35

八成立委連署公教補償金法案仍受阻 教團：總統要負責

2019-05-31 11:42

「來去總統府住一晚」 胡幼偉：陰陰森森，裡面嚇死人

2019-05-31 11:31

酒駕修法只針對累犯？ 曾御慈母：一次酒駕害命不夠嗎？

2019-05-31 11:11

酒駕肇事要重罰 學者贊成連坐罰：預防管理要並進

2019-05-31 11:02

台大女醫遭酒駕奪命6年了 母今淚崩：再痛都回不來

2019-05-31 10:42

酒駕死刑修法今拚三讀 協會則盼提高最低本刑

2019-05-31 09:59

政府KPI調查衛福部登榜首 勞動部、財政部吊車尾

2019-05-31 09:53

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 09:00

綠總統初選納手機民調 孫大千：抽樣母體哪來？

2019-05-31 08:04

原來柯P一直在黑韓國瑜 但王小姐事件 他說了句好話

2019-05-31 08:00

酒駕殺人修法 立院今表決

2019-05-31 01:12

NCC代理主委請辭獲准

2019-05-31 00:31

阻參與海峽論壇 陸委會祭反制措施

2019-05-31 00:27

新聞眼／一再敵意反制 兩岸如何正常交流？

2019-05-31 00:21

吳敦義申請登陸參加國共論壇 府駁回

2019-05-31 00:12

南市立委1選區 顏東義籲藍營辦初選

2019-05-30 23:45

朱立倫：李進勇人事案是2020暗黑選戰序曲

2019-05-30 22:48

NCC正副主委雙缺 政院：徵詢合適人選中

2019-05-30 19:43

「印太」變「印泰」 洪孟楷：外交部諷蔡英文印太戰略

2019-05-30 19:03

請辭NCC代理主委 翁柏宗聲明：個人健康因素

2019-05-30 18:10

北漂游子釋利多！「租屋新制」3大保障6月1日上線

2019-05-30 18:09

對再教育營表態 蔡英文：真實的壓迫需要國際關切聲援

2019-05-30 17:39

宣導租屋新制偷偷把頭髮多畫一點？蘇貞昌秒回：沒有

2019-05-30 17:31

NCC代理主委翁柏宗請辭 陳耀祥暫代

2019-05-30 17:24

網路聲量不等於施政滿意度？鄭文燦這麼看韓國瑜、柯文哲

2019-05-30 16:53

謝長廷稱蘇案無責任 學者：自相矛盾

2019-05-30 16:48

談補貼汰換老舊柴油車 蔡英文：政府沒有要消滅老車

2019-05-30 16:47

影／立院攻防白熱化 國民黨立委戰鬥一天

2019-05-30 16:30

謝長廷：idcc尊重檢調調查 任何人不要發言帶風向

2019-05-30 16:30

潘孟安施政滿意度奪5星 六都、離島以外排名第一

2019-05-30 14:27

加強審議大法官 民團：立院有責

2019-05-30 14:24

南市立委第一選區 顏東義要求國民黨辦初選

2019-05-30 14:08
看更多

熱門文章

婚外情生下一女？韓國瑜說要告 吳子嘉再爆：歡迎提告

2019-05-30 18:01

爆料挨告和許銘春調解 吳子嘉再爆：韓國瑜被老婆拷打

2019-05-31 11:07

不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

2019-05-30 16:52

吳子嘉爆料李佳芬暴跳如雷 韓國瑜：他有看在眼裡？

2019-05-30 20:14

原來柯P一直在黑韓國瑜 但王小姐事件 他說了句好話

2019-05-31 08:00

孫大千影射黑韓 李艷秋：吃三天飽飯以為就可號令群眾

2019-05-30 22:03

軍紀醜聞連環爆 他記得當年蔡英文這樣批評馬英九

2019-05-31 00:03

韓國瑜昨晚面臨李佳芬拷打？ 事實是…韓昨夜宿單親家庭

2019-05-31 14:40

綠總統初選納手機民調 孫大千：抽樣母體哪來？

2019-05-31 08:04

神爆料或鬼扯淡？網友翻出吳子嘉爆料史 GG好多次…

2019-05-31 10:29

中執會為蔡「排除萬難」他獨排眾議 看好賴初選過關

2019-05-31 09:47

指使楊秋興攻擊韓國瑜？ 郭台銘：已要楊最近不要來找我

2019-05-31 13:01

「少康幫」挺郭？ 趙少康：有這種能耐我就出來選總統了

2019-05-31 10:40

鄭文燦演講暗酸韓國瑜 北大學生爆掌聲

2019-05-30 19:14

支持韓國瑜告吳子嘉 郭台銘：可免費用我的律師團幫忙

2019-05-31 12:35

「學姊」證實已分手 恢復單身5個月 目前沒人追

2019-05-31 14:42

韓國瑜提告 吳子嘉：歡迎來告

2019-05-30 20:37

韓國瑜有無私生女超好解決？謝寒冰提點子被讚太有才

2019-05-31 15:37

當選總統 郭台銘：不特赦扁 違規就抓回去關

2019-05-31 02:23

立院三讀 酒駕再犯致死處無期徒刑

2019-05-31 13:41

韓國瑜遭爆婚外情生女 王定宇：恐怕是國民黨自己弄的

2019-05-31 11:02

造勢前2天被爆有私生女 韓國瑜：政治企圖明顯無法再忍

2019-05-30 19:49

凱道挺韓國瑜 衝15萬人

2019-05-31 01:06

查菜蟲查到王小姐？ 吳子嘉：有人先跑去收掉韓國瑜東西

2019-05-31 11:58

韓國瑜下午提告吳子嘉 並將要求檢察官儘速偵辦

2019-05-31 10:32

不滿連日爆料 韓國瑜親赴北檢提告吳子嘉誹謗

2019-05-31 13:29

崑濱伯要賴清德等4年再選 賴神聽完這樣反應

2019-05-31 14:21

【重磅快評】柯文哲精采的一天 最難完成的答卷

2019-05-30 18:41

打破愛與包容告吳子嘉 韓國瑜：最卑微的請求檢速調查

2019-05-31 12:14

北漂游子釋利多！「租屋新制」3大保障6月1日上線

2019-05-30 18:09

台大女醫遭酒駕奪命6年了 母今淚崩：再痛都回不來

2019-05-31 10:42

施政滿意度超低 柯Ｐ挨酸「政治一百分、市政零分」

2019-05-30 17:05

黨暗中相挺？郭台銘：沒有人理我

2019-05-31 01:00

請辭NCC代理主委 翁柏宗聲明：個人健康因素

2019-05-30 18:10

大學生論壇投票 蔡英文的連任機率五五波

2019-05-31 08:52

郭台銘：中國大陸需要台商 鴻海不怕被掐脖子

2019-05-30 22:09

漢光演習期間 中共巡防艦在東部外海窺探？

2019-05-30 21:30

韓國瑜赴北檢提告：吳子嘉說謊抹黑 有責任拿出證據

2019-05-31 16:03

決戰民調…賴清德：我要當選 蔡英文：我當然會贏

2019-05-31 00:18

查誰是1450 藍委爆：農委會網軍是公關科員工

2019-05-31 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top