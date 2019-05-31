讓中選會不敢作弊只有一途 台大醫：拿到更多連署書

2019-05-31 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



距離35萬人連署的門檻還有一段距的「核四啟封商轉公投案」，台大醫院前副院長王明鉅，昨晚號召張善政，王伯輝等6個阿伯，一起上街頭拉連署，他說，受苦的人，沒有悲觀的權利。偉大的事從來都不容易，我們只有更努力，拿到更多的連署書，才能讓想作弊的人不敢作弊。

王明鉅今天在臉書PO文說，他喜歡上街頭，喜歡看到有支持同樣理念的朋友，從捷運站的電扶梯一出現，就遠遠地就用眼神告訴我，他要連署。昨晚有位國中老師，拿著一疊連署書交給他，告訴我他昨天簽到了20張，要他加油，讓他很感動。

昨天他成功說服一位路過的朋友簽署連署「核四啟封商轉」公投連署書的時候，他剛簽完名突然問，要不要蓋章? 會不會沒蓋章就被當作沒簽名? 還一直要找印臺來蓋章。

王明鉅說，他不敢說不會。因為他知道就算他蓋了章，也不一定就不會被當作沒簽名。

因為去年廢除電業法95-1的公民投票第16案中，中選會就明明白白地說30多萬份的公投連署書中，有9000多份是沒簽名的。雖然中選會直到現在也根本拿不出只有身份證號碼、生日、地址，卻空著大大的第一行連署人 (簽名或蓋章)的9000份連署書。

他知道，這麼高的比例在這個公投是不可能的。因為每一份連署書，不是當著他的面一個字一個字簽下，就是朋友交給他之後，他一份一份檢查，才敢交給其他的志工朋友，然後他們再檢查過的。