喬蛋錄音 綠議員要求做會議紀錄公開上網 柯P兩字回應

2019-05-31 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



柯市府去年11月29日召開遠雄大巨蛋案會議，「喬蛋」討論過程遭錄音外流至北市議員簡舒培手上曝光，引起各界討論；針對錄音檔，議員梁文傑今天在市政總質詢時質疑，11月底這場會議，依照柯市府公開透明原則，「有討論大巨蛋的會議應公開紀錄」，要求市長柯文哲公開到大巨蛋公開資訊網頁，最後柯則表情僵硬說「可以」。

梁文傑表示，不論錄音取得過程，錄音已證明市府11月底針對大巨蛋有內部討論會議，當中還有前顧問、柯文哲市長室辦公室主任李文宗，內容聽起來是李文宗接受建商請託，盼前都發局長林洲民改變都審會方向；他也覺得很奇怪，為何李文宗主持的內部會議就沒紀錄、錄音，都不用公開。

梁文傑最後要求柯市府製作11月29日這場會議的紀錄並放在大巨蛋公開資訊網頁，不過，法務局長袁秀慧則一度緩頰稱這是內部會議、內容可能不宜公開，加上時間過很久，官方都也沒錄音。

梁文傑則強調討論大巨蛋不論內部會議或市府與遠雄討論的過程都應該公開，官方沒錄音，可以上簡舒培臉書聽整個過程回憶做成紀錄，並問柯可不可以，柯則表情僵硬回答「可以」；而梁也提醒柯，他也當過市長室辦公室主任，市府員工都怕這個職務，柯應該用高標準看待高中同學李文宗；對此柯則稱「好」。

議員李建昌則接力質疑，大巨蛋從被柯稱為弊案到還沒解決，連大巨蛋都管不好，「你（柯）是多會（閩南語）」，連總統都別想選了，如今5年尚未處理好，憑什麼（選總統）。