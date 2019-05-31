「竊聽我辭職！」 簡舒培嗆柯P：如非竊聽你退出政壇嗎

2019-05-31 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



大巨蛋案再引熱議，台北市議會昨總質詢時，民進黨議員簡舒培爆出7段「喬蛋」錄音檔，令柯大怒。柯今又卯上新潮流系，上午堵訪駡「新潮流不倒、台灣不會好」，下午總質詢，新系議員簡舒培繼續質詢柯，但柯仍態度強硬指出，「新潮流不倒、台灣不會好」是他的信念，還用毒樹毒果理論，反問「妳你念法律懂不懂」。

簡舒培質詢一開始說，她不是代表新潮流、也不是以新潮流身分質詢市長，知道吧？柯說知道，開始問吧，簡接著說，她是台北市議員，不是用新潮流身分，柯說，那還是有「共同身分」，簡認為柯歧視，不能以議員身分提出質詢嗎？柯說，可以，但隱射抹黑他不贊成，大巨蛋要解決，不可能擺著。

簡舒培說，大巨蛋有公安問題，但柯昨天居然把質詢焦點，定位在竊聽、錄音帶怎麼來，今天又說新潮流不倒、台灣不會好，又想轉移焦點。 柯說這是他的信念，毒樹毒果理論， 「妳念法律，懂不懂？」簡舒培說，不懂，新潮流不是毒樹果，「你又再轉移焦點」。

簡舒培也批柯，大巨蛋要求是安全，但市府的態度，都不討論安全，只有討論數字，市長前辦公室主任李文宗找大家來討論都審決議的事，這適當嗎？柯又回話，「人家在開會，卻以為人家在做壞事」，還說乾脆送檢調，不要再問這題。

簡舒培說，市府應該要把操縱都審的的手拿開，反問柯為什麼一直要用網軍打壓她，柯說，因為「妳沒有信用」，簡反問「你就有？」柯說，「我好多了」。