李進勇打破慣例掌中選會 朱立倫：百分之百球員兼裁判

2019-05-31 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



本月28日立法院在激烈肢體攻防後，民進黨以相對多數優勢強行通過中選會主委李進勇人事案，打破歷來中選會主委均由無黨籍人士出任慣例，爭取國民黨總統初選提名的前新北市長朱立倫表示，立法院審查中選會主委人事案，朝野兩黨全軍出動，雖然國民黨全力阻擋，民進黨依然硬闖。這起爭議來自李進勇身為「民進黨籍的雲林縣長」，卻可以在上一次選舉失利後，被指派擔任中選會的主委，負責明年的總統與立委選舉，跟可能成立的公投案，這是百分之百的球員兼裁判！

朱立倫說，如果有看過棒球比賽都知道，假設中華隊跟日本隊比賽，難道可以找具有利害關係的日本籍，或是由台灣籍裁判主審嗎？同樣的道理，既然中選會主委負責全國的選務，「中立、服眾」是必要條件，但民進黨卻指派前縣長來擔任主委。在這個情況下，即便註銷黨籍，又能代表什麼？

另外，明年大選可能也有很多公投案，誰能保證中選會是否可能居中動手腳，把不利執政黨的公投案給「卡掉」？

朱立倫在臉書出，本來應「獨立運作」的獨立機關，在民進黨上台之後，卻屢次派任有濃厚黨派色彩的首長。例如之前的促轉會，竟然在選舉之前，公然鬥爭在野黨候選人。從促轉會到黨產會都是如此，民進黨這樣的作為，不僅不智，更是違法亂政的行為！

投票，是所有台灣人民的權利。推動不在籍投票的聲音 ，在台灣討論已久，卻始終無法落實。因此，他提出「不在籍投票」概念，特別針對國內每逢選舉，許多公務員、警消，都因為執行公務而不能投票，這是相當不公平的。

世界上先進的民主國家，大都認為這是保障公民權利的重要里程碑，包括美國、英國、德國、法國、日本及韓國等國，都實施不在籍投票已久。不在籍的投票看似影響不大，實際上，當候選人比數差距接近時，就可能完全改變選舉結果。朱深信，國內不在籍投票，不僅是世界潮流，更是政府保障公民參政權的必要措施。

最經典的案例，莫過美國2000年總統大選時，共和黨小布希對戰民主黨高爾，由於在佛羅里達州部分，兩人票數差距甚微，必須開箱海外僑胞的投票，算出兩人總得票數。最後，選舉由小布希獲勝，也成為當時全球矚目事件。

朱立倫表示，過去，公投一直以來是民進黨的主張，但上次公投狀況對執政黨不利，好幾個公投案都與民進黨推動方向背道而馳。這讓民進黨起了「修正公投法」的念頭，希望公投脫鉤大選，這種翻臉比翻書快，朝令夕改的行徑，實在令人「嘆為觀止」！

實際上，去年1124選舉之所以如此混亂，跟公投綁大選關係甚微，反倒與中選會的失職相關！除了投票動線沒效率外，票匭不夠、選務人員數量不足，都是影響的因素。然而，當時中選會主委陳英鈐，只顧卡關「以核養綠」、忙著抹黑國民黨「死人連署」，不僅使得投票當天一片混亂，記者甚至還找不到主委本人，最後陳英鈐也黯然下台。我認為，只要做好準備跟演練，公投跟大選一起舉行是可行的，更是節省成本跟提高投票率的好辦法。