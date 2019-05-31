查誰是1450 藍委爆：農委會網軍是公關科員工

2019-05-31 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



國民黨立委陳宜民。 本報資料照 分享 facebook

國民黨立委陳宜民日前舉行記者會指農委會養網軍，並提出三個疑似是網軍的帳號；陳宜民今天再爆，當初農委會不敢提是誰的帳號現在被他抓到了，是農委會公共關係科的員工。

陳宜民16日舉行記者會表示，一名自稱農委會訊息回應小組的網友Qutty日前在PTT發文，同一IP還有wende520（隨風居）、seahorsehsu（許海馬）共3個活躍帳號，曾多次發布帶風向文章，甚至上班時間在網站賣洋酒，明顯違反相關法規，而農委會則對陳宜民爆料內容否認。

陳宜民今天表示，農委會16日回應他質疑抓到的三個疑似網軍帳號，表示三個帳號是「農委會科技處約僱人員上網徵才」、「農委會約聘助理買賣酒品」，但第三個帳號是誰完全不敢提，只說「上班時間以農委會公務電腦張貼非公務文章確有不妥」，陳宜民說他今天發現，這個利用上班時間上網「點評時事」的人就是近日被抓包的「網軍預算」中關鍵角色之一，人就在公關科上班，同事也擔任爭議預算的聯絡人。

陳宜民說，他在農委會3月的公文上發現那個帳號，該員工以「Wende520」帳號在網上痛罵媒體「Ｘ你媽就你TVBS」，污名化漁民陳抗「要求的其中一點是政府不能再漲外籍漁工基本薪資」，質疑陸配是否有統一SOP違法帶豬肉入台，明顯歧視陸配，以及在民進黨立委陳歐珀通過初選後發文猛酸，並說「恭喜國民黨再拿一席立委」，但農委會卻包庇到底，原來是「自己人」就沒有是非。

陳宜民表示，過去兩周對於農委會的回應，他一直百思不解，為什麼前兩個帳號的單位都寫得相當清楚明白，但對於第三人卻不予回應，恐怕「Wende520」就是事件中最關鍵的角色，因為一時不小心才露出馬腳，早在陳宜民辦公室3月開始追查樂齊公司得標的農委會「消失的網軍預算」時候，該員工就以「保護廠商營業秘密」為由拒絕提供結案報告，但神奇的是，他卻也是最被網友詬病的「1450網軍」預算，108年度「加強新媒體農業傳播計畫」的標案聯絡人，據傳也與主任黃秀美私交匪淺，而這一系列標案許多都是公關科發包甚至驗收，相當詭異。

陳宜民表示，農委會每一次公開回應都是「絕對沒有養網軍」，如果「106農業新媒體多元傳播案」1350萬、農科院「107農科院數位平台建置及數位行銷案」550萬、還有108年度「加強新媒體農業傳播計畫」1008萬，以及其他衍生出來的標案不是「養網軍」，那就是赤裸裸的弊案，顯然農委會內控有極大的問題，政府體制也嚴重失靈，錢到底花到哪裡去了完全沒有人知道，他呼籲農委會主委陳吉仲不要忙著護航，好好了解內部到底發生甚麼事，不要將內部管理不當曲解成藍綠惡鬥。

國民黨立委陳宜民今天說，農委會的網軍就是農委會公關科員工，他在3月的公文上找到一樣的帳號。圖／陳宜民辦公室提供 分享 facebook