立院三讀 酒駕再犯致死處無期徒刑

2019-05-31 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



今天是本會期最後一日，立法院表決處理酒駕與肇事的《刑法》相關條文，朝野共識增設再犯條款，但刑度主張不同，藍營主張最重處死，民進黨團和時代力量提案，致人於死最高刑度為無期徒刑，表決通過民進黨團版本。另外，反酒駕團體場外抗議要提高最低本刑，但這次修法並未修改本刑，仍維持在酒駕致死處三年到十年有期徒刑。

根據三讀條文，現行酒駕標準和處罰並未調整，酒駕肇事的罰則也未更動。新增再犯條款，指五年內再犯，因而致人於死，處無期徒刑或五年以上有期徒刑；致重傷，處三年以上十年以下有期徒刑。

有關酒駕肇事處死，國民黨團提案，將酒駕肇事致死的刑度，由現行三年到十年有期徒刑，提高為無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，由現行一年到七年有期徒刑，提高為處五年以上、十二年以下有期徒刑。「再犯前項之罪者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑」。相關條文可能因國民黨團人數較少而遭封殺。

新通過的修正條文立法說明提到，若犯酒駕致人於死，且情狀足以證明行為人對於造成他人死亡、重傷或傷害是為故意，則依殺人罪與傷害罪論處。