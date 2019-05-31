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立院三讀 酒駕再犯致死處無期徒刑

2019-05-31 13:41聯合報 記者張文馨╱即時報導

今天是本會期最後一日，立法院表決處理酒駕與肇事的《刑法》相關條文，朝野共識增設再犯條款，但刑度主張不同，藍營主張最重處死，民進黨團和時代力量提案，致人於死最高刑度為無期徒刑，表決通過民進黨團版本。另外，反酒駕團體場外抗議要提高最低本刑，但這次修法並未修改本刑，仍維持在酒駕致死處三年到十年有期徒刑。

根據三讀條文，現行酒駕標準和處罰並未調整，酒駕肇事的罰則也未更動。新增再犯條款，指五年內再犯，因而致人於死，處無期徒刑或五年以上有期徒刑；致重傷，處三年以上十年以下有期徒刑。

有關酒駕肇事處死，國民黨團提案，將酒駕肇事致死的刑度，由現行三年到十年有期徒刑，提高為無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，由現行一年到七年有期徒刑，提高為處五年以上、十二年以下有期徒刑。「再犯前項之罪者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑」。相關條文可能因國民黨團人數較少而遭封殺。

新通過的修正條文立法說明提到，若犯酒駕致人於死，且情狀足以證明行為人對於造成他人死亡、重傷或傷害是為故意，則依殺人罪與傷害罪論處。

酒駕肇事引發眾怒，根據法務部統計資料，酒駕的累犯率在三年來提高7%，顯示有加重處罰的必要，除行政院外，共有29位立委提案修法。法務部政務次長蔡碧仲在初審時表示，法條設計可讓老百姓知道，酗酒肇事可能會處死，酒駕行為有可能會變成殺人行為，有警惕效果。全案在三月底通過初審，但加重刑度和是否處死並無共識，交付今日院會表決。

酒駕累犯率升高，立院三讀增設再犯條款。本報資料照片
酒駕累犯率升高，立院三讀增設再犯條款。本報資料照片
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酒駕民進黨殺人
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