八成立委連署公教補償金法案仍受阻 教團：總統要負責

2019-05-31 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



全教總指公教年資補償金將在今年6月30日到期，朝野立委針對補償金回復的提案共12案，參與連署48位，但總統、行政院長、負責年改的政務委員林萬億，及民進黨立法院黨團無視八成立委共識，阻擋法案通過。

全教總表示，補償金的起因是民國84、85年改時，舊制前15年的給付率從本俸的5％降為4％，且從公教不用繳費的恩給制、改為需自行負擔35％繳費的儲金制，為了補償在職公教因改革所受的損失而給予的補償，設計了補償金制度。

全教總理事長張旭政表示，今天的立法院院會報告案中，有陳素月委員提案的「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第三十四條條文修正案，內容是回復公教人員一次領取的補償金。

張旭政說，從立法院從去年4月10日計算至今，已是第12件回復公校補償金的提案，其中國民黨立委提出者6件，民進黨立委提出有4件，親民黨1件，無黨籍1件，可見朝野立委對於回復補償金有很大的共識。

他說，居於多數主導地位的民進黨參與四項提案、連署人數共48人，若再加上公開表示支持回復補償金的6人，民進黨68位立委，就有高達八成立委支持回復補償金。

張旭政說，提案被阻擋無法通過，蔡英文總統應負起最大責任。他們說，蔡英文年改時標榜「所有改革節省經費倒入退撫基金」，但在職公教被刪除的補償金並沒有在倒入公教退撫基金之內，違背蔡英文政府標榜的年改原則。