酒駕修法只針對累犯？ 曾御慈母：一次酒駕害命不夠嗎？

2019-05-31 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



酒駕害命今年頻傳，加速法務部修正刑法酒駕致死罪的刑度，將「再犯」酒駕致人於死罪刑度提高到有期徒刑七年以上到無期徒刑，立法院今天預計表決此項法案；對此，台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳敏香表示，酒駕肇事致死傷加重刑責不應只有累犯，初犯就應加重來嚇阻。

2013年5月台大女醫師曾御慈過馬路時，遭酒駕闖紅燈車輛以時速80公里撞上而離世，事故至今已滿6年，曾御慈的母親陳敏香多年來於台灣酒駕防制社會關懷協會推動酒駕防制與修法，然而行政院版本的修法內容卻只針對再犯，有修如沒修也讓陳敏香感到錯愕、失望，不禁質疑「一次酒駕讓一個家庭破碎還不夠嗎？難道還要造成另一家庭破碎才重罰？」

陳敏香表示，行政院的修法版本讓人無法接受，不應只針對酒駕累犯，而是酒駕肇事整體都應加重刑責，特別是首次酒駕致死、致重傷應該分別從5年以上、3年以上起跳，提高最低本刑，累犯基於此再進一步加重刑責。