酒駕肇事要重罰 學者贊成連坐罰：預防管理要並進

2019-05-31 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



酒駕刑法修正案今將在立法院會表決，有學者認為杜絕酒駕，可以連坐處罰餐廳及酒店業者，但處罰、管理要並進，包括在喝酒場所外提供大眾運輸或增加排班計程車，不要讓喝酒的人有「無法靠別人，只好靠自己」的想法，釀成憾事。

國防大學運籌管理學系教授王中允說，要杜絕酒駕，處罰是一個方式，管理也是一個方式，兩者要並進。以罰則來說，現在的確不清，罰金沒有絕對嚇阻效果，加重罰則有其必要性。至於是不是處以死刑，應該視情節輕重，要有比例原則。

至於管理方式，王中允說政府應該要幫忙解決運輸問題，讓喝酒的人有方便的運輸方式。舉例來說，可以在容易常見喝酒場所外，提供大眾運輸工具或增加計程車排班，避免產生喝了酒還要自己開車回家。

至於是否該「連坐罰」，王中允說立意良好，但如果朋友、家人同時喝醉就很麻煩，建議可以向飯店業者施壓，當客人發生酒駕，業者又沒有善盡提醒義務的話，得負起連帶責任。

另外，王中允說，沒收酒駕者的運具也是很好的管理方式。政府可以將車子沒收，讓酒駕者半年、一年沒有車開，還要付保管費，可降低酒駕再犯機率。

警察大交通系副教授李克聰則說，罰金加重是避免酒駕的一個方向，刑責加重則要慎重討論，應以預防為出發點。「防止酒駕人人有責。」李克聰也認同餐廳及酒店業者要連坐罰，即便跟客人不熟悉，都該盡到勸阻的責任，互相提醒，降低酒駕發生機率。