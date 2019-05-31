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酒駕肇事要重罰 學者贊成連坐罰：預防管理要並進

2019-05-31 11:02聯合報 記者曹悅華╱即時報導

酒駕刑法修正案今將在立法院會表決，有學者認為杜絕酒駕，可以連坐處罰餐廳及酒店業者，但處罰、管理要並進，包括在喝酒場所外提供大眾運輸或增加排班計程車，不要讓喝酒的人有「無法靠別人，只好靠自己」的想法，釀成憾事。

國防大學運籌管理學系教授王中允說，要杜絕酒駕，處罰是一個方式，管理也是一個方式，兩者要並進。以罰則來說，現在的確不清，罰金沒有絕對嚇阻效果，加重罰則有其必要性。至於是不是處以死刑，應該視情節輕重，要有比例原則。

至於管理方式，王中允說政府應該要幫忙解決運輸問題，讓喝酒的人有方便的運輸方式。舉例來說，可以在容易常見喝酒場所外，提供大眾運輸工具或增加計程車排班，避免產生喝了酒還要自己開車回家。

至於是否該「連坐罰」，王中允說立意良好，但如果朋友、家人同時喝醉就很麻煩，建議可以向飯店業者施壓，當客人發生酒駕，業者又沒有善盡提醒義務的話，得負起連帶責任。

另外，王中允說，沒收酒駕者的運具也是很好的管理方式。政府可以將車子沒收，讓酒駕者半年、一年沒有車開，還要付保管費，可降低酒駕再犯機率。

警察大交通系副教授李克聰則說，罰金加重是避免酒駕的一個方向，刑責加重則要慎重討論，應以預防為出發點。「防止酒駕人人有責。」李克聰也認同餐廳及酒店業者要連坐罰，即便跟客人不熟悉，都該盡到勸阻的責任，互相提醒，降低酒駕發生機率。

酒駕刑法修正案將在今優先表決處理，行政院及朝野立委提案版本共計35案，酒駕防治協會質疑行政院版本有打假球嫌疑，修法強度不夠，交通部政務次長王國材說，尊重法務部版本。

酒駕刑法修正案將在今優先以表決處理，台灣酒駕防制社會關懷協會希望可以將酒駕致人於...
酒駕刑法修正案將在今優先以表決處理，台灣酒駕防制社會關懷協會希望可以將酒駕致人於死的本刑要從三年提高到五年。本報資料照片
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酒駕行政院計程車
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