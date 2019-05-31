台大女醫遭酒駕奪命6年了 母今淚崩：再痛都回不來

2019-05-31 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



酒駕刑法修正案將在今優先以表決處理，台灣酒駕防制社會關懷協會訴求，希望將酒駕致人於死的最低本刑要提高到5年。協會理事長陳敏香愛女曾御慈過世剛滿六年，她流著淚說，無論怎麼想、怎麼痛，女兒都不可能再回來。

台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳敏香談及愛女過世六周年淚崩。記者曹悅華／攝影 分享 facebook

102年年5月28日，32歲的台大醫院創傷醫學部醫師曾御慈在返家途中，遭酒駕者詹震山闖紅燈撞上，搶救五天仍宣告不治。陳敏香同意捐出女兒的心、肝、腎等器官，造福六位病患。

陳敏香說，5月28是曾御慈過世滿六年，每次看到酒駕新聞，腦中就會浮現女兒在車禍當時的景象，非常心痛。這六年來，每天不管做什麼事情，女兒影子不斷浮現，這樣的傷痛只有經歷過才會懂。

作為母親，很不希望看到再有人跟自己一樣的遭遇。所以勇敢走出來呼籲跟抗議，希望社會更美好，每個家庭人健健康康、平平安安生活在一起，這是生命最重要的課程，也是失去女兒後，後半人生追求的目標。

100年7月31日大葉大學研究所學生詹庭豪剛通過碩士班論文口試，晚上在騎樓麵攤等餐時，遭酒駕的曾威誌從後方追撞成植物人。曾威誌遭彰化地方法院判有期徒刑一年、緩刑五年。

詹庭豪的母親豪媽說，將近九年的日子，辛酸無人知，並出示病危通知，表示上周四長期臥床的兒子發生膿胸、肺膿瘍，實行胸腔引流與清創手術後，現正在加護病房裡跟死神搏鬥。

「我希望不要再有下一個受害者」。豪媽表示，一般人很難理解被害者要不斷面對醫療跟情緒上的挑戰，希望立法院可以給他們交代。

協會祕書長林美娜說，這幾天對協會是非常沉重的，今天緊急動員在立法院外集結，希望對立委施壓，能將酒駕致人於死的本刑要從3年提高到5年，致人於重傷殘的，最低本刑要從1年提高到3年，並要求增加懲罰性損害賠償條款，由公權力介入強制執行，希望大眾能夠正視到酒駕致死會造成被害人及其家屬多大的傷痛。 詹庭豪病危通知單。記者曹悅華／攝影 分享 facebook 詹庭豪因膿胸、肺膿瘍，5月28日上午實行胸腔引流與清創手術後，現在正在加護病房裡奮鬥努力。圖／豪媽提供 分享 facebook 豪媽出示詹庭豪入加護病房證明。記者曹悅華／攝影 分享 facebook