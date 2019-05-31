酒駕死刑修法今拚三讀 協會則盼提高最低本刑

2019-05-31 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今日立法院會期最後一天，酒駕刑法修正案將在今優先表決處理，行政院及朝野立委提案版本共計35案。台灣酒駕防制社會關懷協會今緊急動員，提出四大訴求，希望可將酒駕致人於死的最低本刑提高到5年。反酒駕聯盟則說，酒駕者被抓只要短期三天羈押，配合沒收車子跟駕照，更有嚇阻效果。

周一立法院長蘇嘉全主持的朝野協商因故中斷，對於刑法第185條之3修正草案，酒駕致死是否可處以死刑仍無法達成共識，協商破局，立法院將在今優先以表決處理，立委黃國昌為確保時代力量刑法修正草案被排在第一案，目前已在立院排隊超過48小時。

台灣酒駕防制社會關懷協會說，他們對行政院版本深感不滿，覺得無法消解酒駕引起的全民公憤，他們要求必須提高最低本刑，酒駕致人於死的本刑要從3年提高到5年，致人於重傷殘的最低本刑要從1年提高到3年，且對酒駕再犯、累犯者加重其刑。另要求增加「懲罰性損害賠償」條款，並以公權力介入強制執行。

協會祕書長林美娜說，他們一早集合在立法院側門門口，是要向朝野立委施壓，緊盯立委是否放水，監督酒駕修法不要打假球。

另一個反酒駕的組織、反酒駕聯盟發起人李戴忠也說，當然希望修法通過，嚴格的處罰對酒駕者多少有點警惕，不過他認為，除了加重刑責，更應該去想如何防治。

李戴忠說，歷年來一直加重處罰，酒駕者還是再犯，應該要把防治放前面。他舉例，店家賣酒就是很大的問題，如果客人喝醉應該幫忙叫車，甚至限制無限暢飲，以免酒駕造成憾事。