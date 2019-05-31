親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
山岳觀光障礙多
政治
軍事
綜合
用夢想轉動社會

NBA／總冠軍G1勇士拚3連霸起跑 暴龍搶歷史首勝

為2月峰會失敗扛責？北韓傳已處決負責川金會官員

喬蛋錄音柯P爆怒 藍議員：首次支持柯市府別息事寧人

2019-05-31 08:29聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市議員簡舒培昨於市政總質詢時拿出錄音質疑柯市府去年召開遠雄大巨蛋案會議時，多名局處首長在「喬蛋」，市長柯文哲因此暴怒，反質疑簡「誰給你的？」北市議員游淑慧在臉書則表示，「第一次，我支持柯市府不要息事寧人」、外洩公務會議內容錄音帶是違法的。

昨天柯文哲聽完錄音帶後爆怒，稱高雄市長韓國瑜還在懷疑被竊聽，「台北市府很明白的被竊聽」，隨後反問簡舒培錄音誰給的，簡則回答「民眾寄給我的」，柯則又發怒說「我台北市政府讓你竊聽的嗎？」

游淑慧表示，她支持柯市府不要息事寧人；她認為質詢內容的真實性，是市府要面對的問題，然而錄音檔本身和洩漏的過程，已涉及多項違法行為。到底是哪位「民」眾能偷錄、洩漏？其實身分，市府應該已推敲出來了，因為祕書長張哲揚在答詢時已講出「人名」了，面對這位「民眾」的行逕，市府不需要再息事寧人。

錄音檔是市府官員偷錄？還是本場會議市府就準備錄音存證？游淑慧說，若是前者，未經同意、偷錄他人談話已涉及刑法的妨害祕密罪；若是後者，市府如果本就準備錄音留存，那參加同仁談話應不至於笨到在明知錄音下還討論不法議題。

游淑慧指出，「公務員服務法」第四條即明確規定：「公務員有絕對保守政府機關機密之義務，對於機密事件，無論是否主管事務，均不得洩漏，退職後亦同。」公務機密，廣義而言，係指公務上所持有之資料，如經洩漏，有危害國家安全、行政遂行或他人權利者。洩漏公務機密，不論是出於故意或是過失，將依「國家機密保護法」、「刑法」、「民法」、「公務員懲戒法」等相關法規負有刑事、民事及行政責任。

游淑慧說，民意代表得到情資並用以質詢是監督之責；然而，她不認同公務同仁這種的洩密爆料的方式和動機。市府應依法處理，報警偵查，因為洩密或偷錄者身分和心態都很可議，若當初洩密或偷錄者覺得會議有涉及不法，直接提供檢調偵辦才是正道，為什麼半年後才洩漏提供？存心不良、毫無公務道德和操守，非法手段取得證據，就是毒樹毒果，別自以爲正義。

台北市議員簡舒培昨於市政總質詢時播放柯市府「喬蛋」會議錄音，引起市長柯文哲暴怒。...
台北市議員簡舒培昨於市政總質詢時播放柯市府「喬蛋」會議錄音，引起市長柯文哲暴怒。圖／聯合報系資料照片
分享

游淑慧北市公務員柯文哲
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 09:00

柯文哲怒「被竊聽」！林洲民打臉：熱烈對話 無關竊聽

2019-05-31 08:27

吳敦義申請登陸參加國共論壇 府駁回

2019-05-31 00:12

綠總統初選納手機民調 孫大千：抽樣母體哪來？

2019-05-31 08:04

原來柯P一直在黑韓國瑜 但王小姐事件 他說了句好話

2019-05-31 08:00

酒駕殺人修法 立院今表決

2019-05-31 01:12

NCC代理主委請辭獲准

2019-05-31 00:31

阻參與海峽論壇 陸委會祭反制措施

2019-05-31 00:27

新聞眼／一再敵意反制 兩岸如何正常交流？

2019-05-31 00:21

南市立委1選區 顏東義籲藍營辦初選

2019-05-30 23:45

朱立倫：李進勇人事案是2020暗黑選戰序曲

2019-05-30 22:48

NCC正副主委雙缺 政院：徵詢合適人選中

2019-05-30 19:43

「印太」變「印泰」 洪孟楷：外交部諷蔡英文印太戰略

2019-05-30 19:03

請辭NCC代理主委 翁柏宗聲明：個人健康因素

2019-05-30 18:10

北漂游子釋利多！「租屋新制」3大保障6月1日上線

2019-05-30 18:09

對再教育營表態 蔡英文：真實的壓迫需要國際關切聲援

2019-05-30 17:39

宣導租屋新制偷偷把頭髮多畫一點？蘇貞昌秒回：沒有

2019-05-30 17:31

NCC代理主委翁柏宗請辭 陳耀祥暫代

2019-05-30 17:24

網路聲量不等於施政滿意度？鄭文燦這麼看韓國瑜、柯文哲

2019-05-30 16:53

謝長廷稱蘇案無責任 學者：自相矛盾

2019-05-30 16:48

談補貼汰換老舊柴油車 蔡英文：政府沒有要消滅老車

2019-05-30 16:47

影／立院攻防白熱化 國民黨立委戰鬥一天

2019-05-30 16:30

謝長廷：idcc尊重檢調調查 任何人不要發言帶風向

2019-05-30 16:30

潘孟安施政滿意度奪5星 六都、離島以外排名第一

2019-05-30 14:27

加強審議大法官 民團：立院有責

2019-05-30 14:24

南市立委第一選區 顏東義要求國民黨辦初選

2019-05-30 14:08

遠見調查／2019年縣市長施政滿意度 六都之中5星市長只有他

2019-05-30 13:32

最後一次院會 時力前一天搶先排隊確保反酒駕過關

2019-05-30 12:56

六都唯一5星級首長 鄭文燦勉新科首長接地氣、有願景

2019-05-30 12:54

台北法案提出者美議員賈德納 本周日訪台

2019-05-30 12:44

吳釗燮訪聖文森 簽署捐助警備用車議事錄

2019-05-30 12:28

鄭文燦、林智堅再奪五星 徐榛蔚進五星俱樂部唯一新人　　　　　　

2019-05-30 12:23

賴清德：正面往前邁進 比詛咒過去風雨重要

2019-05-30 12:00

核廢料放貢寮山洞？ 環團批馬英九不如山頂洞人

2019-05-30 11:59

若當總統郭台銘喊捐薪 王金平：我捐選舉補助款

2019-05-30 11:46

館長透露「後事都交代好了」 館粉：選立委打倒惡勢力

2019-05-30 11:21

「要讓錯誤停留在1124」 丁守中選舉無效訴訟今上訴

2019-05-30 11:10

坦言有人勸退 賴清德：我的立場就是我要當選

2019-05-30 11:08

促轉會第四波撤銷有罪判決 陳菊、呂秀蓮、雷震等人在列

2019-05-30 10:50
看更多

熱門文章

婚外情生下一女？韓國瑜說要告 吳子嘉再爆：歡迎提告

2019-05-30 18:01

最新民調！ 柯文哲稱霸「三腳督」

2019-05-30 10:41

不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

2019-05-30 16:52

吳子嘉爆韓國瑜民調不是第1名 一對一民調還輸3人

2019-05-30 10:20

吳子嘉爆料李佳芬暴跳如雷 韓國瑜：他有看在眼裡？

2019-05-30 20:14

惡房東退散！三大租屋新制6月上路 違規最高罰30萬元

2019-05-30 10:34

柯文哲稱霸「三腳督」？她指這分民調有鬼 內情不單純

2019-05-30 15:20

軍紀醜聞連環爆 他記得當年蔡英文這樣批評馬英九

2019-05-31 00:03

消滅惡房東 蘇貞昌：6月1日起電費不得超收 押金最多2個月

2019-05-30 10:08

臉好腫！ 張花冠「仆街」摔傷 自嘲路不平是誰的錯？

2019-05-30 10:32

遠見調查／2019年縣市長施政滿意度 六都之中5星市長只有他

2019-05-30 13:32

鄭文燦、林智堅再奪五星 徐榛蔚進五星俱樂部唯一新人　　　　　　

2019-05-30 12:23

孫大千影射黑韓 李艷秋：吃三天飽飯以為就可號令群眾

2019-05-30 22:03

八吋自走砲 全女性砲班成焦點

2019-05-30 10:24

韓國瑜競選團隊出爐？ 董念台：庶民韓國瑜不見了！

2019-05-30 09:52

館長透露「後事都交代好了」 館粉：選立委打倒惡勢力

2019-05-30 11:21

鄭文燦演講暗酸韓國瑜 北大學生爆掌聲

2019-05-30 19:14

韓國瑜提告 吳子嘉：歡迎來告

2019-05-30 20:37

原來柯P一直在黑韓國瑜 但王小姐事件 他說了句好話

2019-05-31 08:00

力挺韓國瑜凱道造勢 李來希：人數一定超越三山

2019-05-30 12:34

調查採訪／高山仰「止」？誰卡住山岳觀光

2019-05-30 00:59

韓國瑜6月1日凱道造勢 香腸瀑布不能來 她還怕這事來攪局

2019-05-30 12:50

造勢前2天被爆有私生女 韓國瑜：政治企圖明顯無法再忍

2019-05-30 19:49

潘孟安施政滿意度奪5星 六都、離島以外排名第一

2019-05-30 14:27

韓國瑜自爆打韓小組 黃光芹：想像的暴力比暴力更可怕

2019-05-30 09:27

「要讓錯誤停留在1124」 丁守中選舉無效訴訟今上訴

2019-05-30 11:10

當選總統 郭台銘：不特赦扁 違規就抓回去關

2019-05-31 02:23

初選若敗是否支持賴清德？ 蔡英文霸氣回：我當然會贏！

2019-05-30 11:20

【重磅快評】柯文哲精采的一天 最難完成的答卷

2019-05-30 18:41

許效舜要選基隆市長 林右昌：他願為基隆打拚好事情

2019-05-30 10:45

施政滿意度超低 柯Ｐ挨酸「政治一百分、市政零分」

2019-05-30 17:05

請辭NCC代理主委 翁柏宗聲明：個人健康因素

2019-05-30 18:10

六一挺韓 軍公教團體動員：人數一定會超越三山

2019-05-30 13:57

施政滿意度下滑全台最高 柯Ｐ：民進黨初選還納我幹嘛

2019-05-30 14:21

北漂游子釋利多！「租屋新制」3大保障6月1日上線

2019-05-30 18:09

都說國民黨挺他 郭台銘：天天講納手機民調沒人理我

2019-05-30 15:29

郭台銘：中國大陸需要台商 鴻海不怕被掐脖子

2019-05-30 22:09

韓國瑜6月1日凱道大造勢 他指牛鬼蛇神大會師...

2019-05-30 12:13

影／指何志偉議場推擠4度磨蹭胸部 沈智慧痛批不入流

2019-05-30 15:09

凱道挺韓國瑜 衝15萬人

2019-05-31 01:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top