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柯文哲怒「被竊聽」！林洲民打臉：熱烈對話 無關竊聽

2019-05-31 08:27聯合報 記者林政忠╱即時報導

民進黨台北市議員簡舒培昨天質詢拿出7段錄音檔，質疑柯市府內局處首長喬大巨蛋。台北市長柯文哲當場怒斥，高雄市長韓國瑜還在懷疑被竊聽，台北市府很明白的被竊聽，還要簡舒培說出是誰給錄音檔，「我台北市政府是讓妳竊聽的嗎？」

台北市前都發局長林洲民今晨在臉書貼文，昨天下午，柯文哲在議事廳和議員們熱烈論及去年11月29日下午在市府11樓第一準備室的大巨蛋會議，他有四點感想：

1、兩天前聽了簡舒培帶到他辦公室的數段錄音檔後，十分難過。這些內容，勾起他心中深處無限的痛苦！是的，這就是他4月30日、5月19日臉書所言，市長室前主任李文宗長期的「惡意干涉都發局大巨蛋都審」以及「踐踏中華民國文官體制」。

2、當天會議之後，他確實清楚轉述給都發局同仁，他在會議中所表達的兩個重點：（a）都發局不能也不會主動更正2018年9月20日及11月1日的兩次大巨蛋都審決議。（b）若容留人數以70000人通過都審，遠雄必須以70000人重新作環差；換言之，他反對環差及都審是兩個不同的數字(59833及70000)。這是違反了去年9月20日及11月1日的兩次都審決議的。

3、從去年的母親節到年底，都發局處理大巨蛋都審的所有同仁們大家委屈了。只有我們知道，那7個月的霸凌是多麼可悪，我們內心的深處有把尺，我們心中知道如何衡量真理，我們審理大巨蛋所依據的是我們的專業，以及我們對台北市民公共安全的堅持。

4、再說一遍，他母親給他的最重要的資產就是：他所給我的教育，使他足以作對的事、把事情作好、不會對威權屈服。

林洲民表示，各位台北市民，昨天在議事㕔的「熱烈對話」，當然無關「竊聽」；「熱烈對話」的全程，最重要的是，討論悠關大巨蛋的公共安全。從今天開始，經過昨天的「熱烈對話」，任何「惡意干涉都發局大巨蛋都審」的行徑，應該會就此打住，至於「踐踏中華民國文官體制」的惡劣行為，至少，應該會收斂一陣子吧。

民進黨台北市議員簡舒培昨天質詢拿出7段錄音檔，質疑柯市府內局處首長喬大巨蛋。台北...
民進黨台北市議員簡舒培昨天質詢拿出7段錄音檔，質疑柯市府內局處首長喬大巨蛋。台北市長柯文哲當場怒斥，「我台北市政府是讓妳竊聽的嗎？」記者徐兆玄／攝影
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