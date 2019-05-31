綠總統初選納手機民調 孫大千：抽樣母體哪來？

2019-05-31 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



民進黨中執會通過2020總統提名初選辦法，採英派意見將手機納入民調，與市話各佔一半。前立委孫大千在臉書貼文，對民進黨英系版本的黨內初選規則的三個質疑。

孫大千說，手機民調的比重為什麼要佔50%呢？台灣有高達50%的人民只有手機，沒有市話嗎？其次，手機民調在執行上最大的技術困難就是缺乏母體，民進黨中央要如何提供抽樣母體給民調公司呢？