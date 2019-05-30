朱立倫：李進勇人事案是2020暗黑選戰序曲

2019-05-30 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



前新北市長朱立倫。聯合報資料照 分享 facebook 朱立倫臉書「台灣更好」直播節目，今晚邀請立法委員林為洲探討「中選會不中立 民進黨插手獨立機關又一樁」。朱立倫指出，民進黨為何堅持任用李進勇擔任中選會主委？不惜在國會殿堂以坦克車壓境之姿，把反對的國民黨立委抬離主席台，就是為了操控選舉、左右公投，「通過中選會人事案是2020暗黑選戰序曲」。

朱立倫質疑，中選會主委負責明年的總統與立委選舉，以及可能的公投案。大家如果有看過棒球比賽都知道，如果是中華隊跟日本隊比賽，可以找一個日本籍或是台灣籍的主審嗎？不可能的，一定會找一個跟比賽隊伍沒有利害關係的第三方主審。民進黨指派一個前縣長來擔任主委，就算註銷他的黨籍又如何？根本就是欲蓋彌彰，這是百分之百的球員兼裁判。

朱立倫指出，「民進黨打破鳥籠公投後，現在又要關回去了。」過去公投一直以來是民進黨的主張，但上次公投狀況對執政黨不利，幾乎可以說十個公投案都不照民進黨想推動的方向走，所以民進黨就想修正公投法，並讓公投跟大選脫鉤， 與之前的主張完全相反。

他說，更令人擔心的是，中選會未來可以決定公投要不要綁大選，有些議題對民進黨有利就綁大選，增加投票率；不利蔡政府的題目就跟大選分開，這根本就是選舉暗黑手法。

朱立倫表示，民進黨的政治算計不只這一樁。每逢選舉，許多公務員、警消都因為執行公務而不能投票，十分不公平，世界上先進的民主國家都能實施不在籍的投票，不但美國、英國、德國、法國、日本、韓國都有，連馬來西亞、愛沙尼亞，甚至非洲的國家都有不在籍投票。

朱立倫說，「台灣有352萬不在籍人士，也就是住所與戶籍地不同，每次投票都要花錢花時間，因此降低投票率，民進黨卡住不在籍投票等於卡住1/3人投票權益」，民進黨執政不力，不思檢討執政面，反而一直想從法規面跟制度面要來動手腳，十足不可取。