NCC正副主委雙缺 政院：徵詢合適人選中

2019-05-30 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



國家通訊傳播委員會（NCC）前主委詹婷怡上月初閃辭後，代理主委翁柏宗也請辭。行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，翁柏宗因健康因素自行請辭，行政院長蘇貞昌已准辭，並核定由現任委員陳耀祥接任代理主委。

詹婷怡4月2日請辭，她在個人臉書以「美麗數位新台灣」為題貼文，先感謝蔡英文總統、NCC副主委、委員和全體同仁，又強調「美麗數位新台灣」的願景，但沒有謝謝蘇貞昌，也未提及自己離開的原因，因此傳出「被請辭」的說法。

由於蘇貞昌曾針對假訊息問題，批評NCC「誰都管它不到，但它也什麼都不管」，外界揣測詹婷怡請辭與此有關。不過，蘇貞昌4月3日表示，詹婷怡的辭職信裡特別提到，「希望我能准她辭職」、「希望玉成」，也表達感謝之意。對於外界傳言，蘇貞昌當時回應說：「我都尊重，大家也都聽到了。」