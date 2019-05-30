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議員指控親信喬蛋 柯文哲聞言大怒

2019-05-30 19:19聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

北市議員簡舒培下午在市政總質詢時播放錄音檔，直指現任捷運公司董事長李文宗多次召開會議喬蛋，柯文哲聞言大怒。柯文哲不滿的表示，如果要放的話，就90分鐘全部都放，剪成一段一段的不公平。

柯文哲（右二）不滿的表示，如果要放的話，就90分鐘全部都放，剪成一段一段的不公平...
柯文哲（右二）不滿的表示，如果要放的話，就90分鐘全部都放，剪成一段一段的不公平。記者徐兆玄／攝影
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台北市議員簡舒培指控柯親信喬蛋，柯文哲（右二）表示，一個會議這麼多人，如果有不一...
台北市議員簡舒培指控柯親信喬蛋，柯文哲（右二）表示，一個會議這麼多人，如果有不一樣的意見，也不一定是誰對誰錯。記者徐兆玄／攝影
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柯文哲捷運北市
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