幾可斷定賴清德初選會輸 藍：他是現代版唐吉訶德

2019-05-30 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨文傳會副主委黃子哲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨中執會昨天通過2020總統初選辦法，6月19日就可以確定誰出線。國民黨文傳會副主委黃子哲今天在臉書表示，這場拖棚的歹戲，就是一場「賴不仁，蔡不義」的戰爭片，他幾可斷定，行政院前院長賴清德會輸到脫褲，無論是初選以來的過程或者是結果，猶如現代版的「唐吉訶德」。

黃子哲指出，3月18日賴清德突然現身黨中央登記參選，這當然是一場突襲式的攻擊。無論賴的參選宣言表面上如何冠冕堂皇，但在去年九合一選舉民進黨大敗的低迷氛圍下參選，實則是「趁妳(蔡)病，要妳(蔡)命」的不仁之舉。尤其賴曾任蔡政府的閣揆，理應是生命共同體，過去也曾公開說2020年不考慮參選。如今卻在未事前告知的情況下，偷跑出來挑戰也是自己黨內同志的總統蔡英文，其誠信與正當性頗受質疑。

黃子哲說，但蔡英文也不是省油的燈，在民調落後的情況下，一方面先採「以時間換取空間」的策略，成功運作兩度延長預定的初選時間。期間再極大化自己的現任優勢，透過各種議題設定與操作，為自己爭取民調上揚的機會。另方面，初選民調若納入手機以及對比柯文哲，都明顯對蔡較為有利。蔡便透過在中執會佔多數的挺英派，強勢通過手機市話各半、以及列入柯文哲與韓國瑜所謂「三腳督」對比民調的規則，蔡英文可說是整碗捧去。

即便賴清德批評此舉是為違反民主、是開了惡例，還表達強烈遺憾，黃子哲認為根本無濟於事，如同賴近來痛批有國家機器介入初選、初選有箭無靶、談蔡賴配是政治分贓、應該要乾淨的贏、甚至質疑小英說謊等，最後都是狗吠火車。

黃子哲批評，蔡英文從修改規則的「耍賴」、要蔡賴配的「賴在一起」、到迄今還沒承諾要支持初選出線者的「無賴」，都是用不正義的手段去報復或制裁賴清德的不厚道。但這其實難謂符合比例原則；而因「英」設事，不僅社會觀感差，更埋下未來分裂的種子。

黃子哲認為，賴清德唯一換到的，只是一場不公平的比賽。或許賴清德會發現，他原來一直活在自己的世界裡，幻想自己是個戰士，還傻乎乎的以為可以解救同志與蒼生，到頭來才知道根本是一場空。