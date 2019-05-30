親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
山岳觀光障礙多
中選會主委人事
政治
軍事
綜合
用夢想轉動社會

朱立倫：中華人民共和國的政治體制是我們無法接受的

2019-05-30 18:56聯合報 記者王寓中╱即時報導

積極參選總統的新北市前市長朱立倫接受「天下雜誌」專訪，在兩岸關係上，朱立倫表示，在以求同尊異態度，加上「三個中華」的原則上，他有三個具體主張，包括兩岸領導人金門會談、發表「和平宣言」，並且讓金門、廈門成為「雙門共同生活圈」。

朱立倫在專訪中表示，兩岸最高領導人見面會談已經不是創舉，如果有金門會談，可能簽署任何協議，大家都會有疑慮；但他可以發表「和平宣言」，讓大家看到本來的戰地金門，變成發表和平宣言所在地。

朱立倫說，南北韓過去持續處於戰爭狀態，比我們嚴重太多，但文在寅和金正恩都可以在板門店這麼緊張的地方，手牽手發表和平宣言，我們為什麼做不到？何況是發表和平宣言，而不是簽和平協議。

他表示，如果有一天能往這方向走，他的第三個主張就是金門、廈門成為「雙門共同生活圈」。為何要成為雙門共同生活圈？因為現在已經通水，如果能通電、通水、通車、通天然氣，加上金廈大橋蓋起來，金門、廈門就是一個生活圈，還可以帶動生活觀光，這才是真正好的和平方向。

針對中國大陸提出「一國兩制」，台灣內部視中國為外國干涉勢力，朱立倫在專訪中表示，對很多年輕人來說，他們定義的「中國」，是中華人民共和國，和我們小時候定義的「中國」不一樣，所以他提出「中華民族」。

朱立倫指出，中華民族是血緣、族群的觀念。為什麼要有兩岸都是中華民族的堅持？如果連自己是中華民族、炎黃子孫或中華兒女都否定，兩岸關係將來必定走向死胡同，畢竟我們可以不承認政治上的中國，必須要承認血緣上的中華民族。

他表示，第二是我們講的「中華文化」，是文化的中華文化，難道我們拜的媽祖、關公，不是中華文化的一環嗎？我們過的端午、中秋節不是中華文化的一環嗎？所以我們絕對要承認血緣上的中華民族，以及文化上的中華文化。

朱立倫說，但是我們要讓對岸清楚，也讓年輕朋友清楚，從1992年到今天，國民黨的立場從來沒改變，堅持自由民主的憲政體制，就是「中華民國」。對岸雖然經濟繁榮富裕，但中華人民共和國的政治體制是我們無法接受的。

朱立倫表示，「一國兩制」為何在台灣沒有市場？因為中華人民共和國的政治制度，我們沒有辦法接受。

被問到要怎麼樣贏得人民的信任？朱立倫表示，他提出的的幾件做法，在內部先讓國人有共識，這是他要努力的，另方面也要讓對岸放心。堅持是炎黃子孫，中華兒女，中華民族，或者是發揚中華文化，國人有什麼好擔心？沒有賣掉台灣任何人。

朱立倫說，兩岸關係已經倒退好多年了，現在倒退到近乎對抗，甚至有引起戰爭的疑慮，我們把它拉回來，拉回到文化層面上、民族認同上，讓大家不要有疑慮。

朱立倫金門廈門
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

請辭NCC代理主委 翁柏宗聲明：個人健康因素

2019-05-30 18:10

婚外情生下一女？韓國瑜說要告 吳子嘉再爆：歡迎提告

2019-05-30 18:01

施政滿意度超低 柯Ｐ挨酸「政治一百分、市政零分」

2019-05-30 17:05

不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

2019-05-30 16:52

影／施政滿意度4.5顆星 林姿妙：成果屬於大家

2019-05-30 16:18

「印太」變「印泰」 洪孟楷：外交部諷蔡英文印太戰略

2019-05-30 19:03

幾可斷定賴清德初選會輸 藍：他是現代版唐吉訶德

2019-05-30 19:01

天下雜誌專訪 朱立倫：富民加上庶民才是全民經濟

2019-05-30 18:55

朱立倫：中華人民共和國的政治體制是我們無法接受的

2019-05-30 18:35

朱立倫：我最大的優點是穩健務實 腳踏實地拚經濟

2019-05-30 18:27

天下雜誌專訪 朱立倫：富民加上庶民才是全民經濟

2019-05-30 18:19

北漂游子釋利多！「租屋新制」3大保障6月1日上線

2019-05-30 18:09

對再教育營表態 蔡英文：真實的壓迫需要國際關切聲援

2019-05-30 17:39

宣導租屋新制偷偷把頭髮多畫一點？蘇貞昌秒回：沒有

2019-05-30 17:31

NCC代理主委翁柏宗請辭 陳耀祥暫代

2019-05-30 17:24

影／參加龍舟點睛 韓國瑜與翻白眼女神同台

2019-05-30 17:19

縣市長民調南投全國第4 林明溱成5星縣長

2019-05-30 16:57

網路聲量不等於施政滿意度？鄭文燦這麼看韓國瑜、柯文哲

2019-05-30 16:53

謝長廷稱蘇案無責任 學者：自相矛盾

2019-05-30 16:48

談補貼汰換老舊柴油車 蔡英文：政府沒有要消滅老車

2019-05-30 16:47

影／立院攻防白熱化 國民黨立委戰鬥一天

2019-05-30 16:30

謝長廷：idcc尊重檢調調查 任何人不要發言帶風向

2019-05-30 16:30

三連霸五星市長 林智堅：新竹市進入建設黃金年代

2019-05-30 15:21

潘孟安施政滿意度奪5星 六都、離島以外排名第一

2019-05-30 14:27

加強審議大法官 民團：立院有責

2019-05-30 14:24

施政滿意度下滑全台最高 柯Ｐ：民進黨初選還納我幹嘛

2019-05-30 14:21

南市立委第一選區 顏東義要求國民黨辦初選

2019-05-30 14:08

遠見調查／2019年縣市長施政滿意度 六都之中5星市長只有他

2019-05-30 13:32

最後一次院會 時力前一天搶先排隊確保反酒駕過關

2019-05-30 12:56

六都唯一5星級首長 鄭文燦勉新科首長接地氣、有願景

2019-05-30 12:54

台北法案提出者美議員賈德納 本周日訪台

2019-05-30 12:44

吳釗燮訪聖文森 簽署捐助警備用車議事錄

2019-05-30 12:28

鄭文燦、林智堅再奪五星 徐榛蔚進五星俱樂部唯一新人　　　　　　

2019-05-30 12:23

賴清德：正面往前邁進 比詛咒過去風雨重要

2019-05-30 12:00

核廢料放貢寮山洞？ 環團批馬英九不如山頂洞人

2019-05-30 11:59

若當總統郭台銘喊捐薪 王金平：我捐選舉補助款

2019-05-30 11:46

館長透露「後事都交代好了」 館粉：選立委打倒惡勢力

2019-05-30 11:21

「要讓錯誤停留在1124」 丁守中選舉無效訴訟今上訴

2019-05-30 11:10

坦言有人勸退 賴清德：我的立場就是我要當選

2019-05-30 11:08
看更多

熱門文章

賞何志偉巴掌 沈智慧：他在我胸前磨蹭

2019-05-29 19:41

最新民調！ 柯文哲稱霸「三腳督」

2019-05-30 10:41

吳子嘉爆韓國瑜民調不是第1名 一對一民調還輸3人

2019-05-30 10:20

不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

2019-05-30 16:52

婚外情生下一女？韓國瑜說要告 吳子嘉再爆：歡迎提告

2019-05-30 18:01

綠修初選辦法 賴清德批粗暴：被修改的是民主

2019-05-29 23:35

批中執會粗暴 賴清德深夜發臉書 接著上《我要當選》

2019-05-30 08:37

臉好腫！ 張花冠「仆街」摔傷 自嘲路不平是誰的錯？

2019-05-30 10:32

惡房東退散！三大租屋新制6月上路 違規最高罰30萬元

2019-05-30 10:34

柯文哲稱霸「三腳督」？她指這分民調有鬼 內情不單純

2019-05-30 15:20

鄭文燦、林智堅再奪五星 徐榛蔚進五星俱樂部唯一新人　　　　　　

2019-05-30 12:23

價值23.5億元公文「失聯」 高市府：到1月11日才找到

2019-05-29 18:46

消滅惡房東 蘇貞昌：6月1日起電費不得超收 押金最多2個月

2019-05-30 10:08

民進黨通過初選方案 林俊憲：賴清德深切遺憾

2019-05-29 19:41

綠總統初選共識決？賴大反彈「修改民主傷害黨」

2019-05-30 00:56

韓國瑜競選團隊出爐？ 董念台：庶民韓國瑜不見了！

2019-05-30 09:52

遠見調查／2019年縣市長施政滿意度 六都之中5星市長只有他

2019-05-30 13:32

軍公教年改 韓國瑜主張恢復政府承諾

2019-05-30 01:06

新聞眼／柯建銘會前一通電話 賴清德點頭關鍵

2019-05-30 00:39

六一挺韓看不到？造勢必備道具 卻因「這理由」被禁掉

2019-05-30 09:00

館長透露「後事都交代好了」 館粉：選立委打倒惡勢力

2019-05-30 11:21

八吋自走砲 全女性砲班成焦點

2019-05-30 10:24

調查採訪／高山仰「止」？誰卡住山岳觀光

2019-05-30 00:59

環礁美如指環… 東沙觀光喊卡 可能避掉一場生態浩劫

2019-05-30 08:00

力挺韓國瑜凱道造勢 李來希：人數一定超越三山

2019-05-30 12:34

綠營總統初選納50%手機民調 學者：可尊重一下專業嗎？

2019-05-30 07:43

韓國瑜自爆打韓小組 黃光芹：想像的暴力比暴力更可怕

2019-05-30 09:27

賴清德嘆傷黨傷民主 林濁水：未沒收初選算萬幸了

2019-05-30 00:24

影／漢光演習第三天 陸海空軍全出動 畫面精彩

2019-05-30 00:57

韓國瑜6月1日凱道造勢 香腸瀑布不能來 她還怕這事來攪局

2019-05-30 12:50

漢光演習最大規模操演 恆春半島聯合灘岸殲敵

2019-05-30 07:52

潘孟安施政滿意度奪5星 六都、離島以外排名第一

2019-05-30 14:27

「要讓錯誤停留在1124」 丁守中選舉無效訴訟今上訴

2019-05-30 11:10

許效舜要選基隆市長 林右昌：他願為基隆打拚好事情

2019-05-30 10:45

初選若敗是否支持賴清德？ 蔡英文霸氣回：我當然會贏！

2019-05-30 11:20

海軍醜聞！ 酒後欲性侵女軍官 鳳陽艦長撤職

2019-05-30 00:22

號召桃機「喝咖啡」 Uber司機卻未現身

2019-05-29 22:22

外交官輕生 議員爆：市刑大掌握發文網友idcc身分

2019-05-29 23:51

海軍爆醜聞 前府發言人怒籲：蔡總統出面整飭軍紀

2019-05-29 19:39

跑道變長堅不退…賴清德意志力 對手低估

2019-05-30 00:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top