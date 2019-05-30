朱立倫：中華人民共和國的政治體制是我們無法接受的

2019-05-30 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



朱立倫（中）。聯合報系記者曾學仁／攝影 分享 facebook 積極參選總統的新北市前市長朱立倫接受「天下雜誌」專訪，在兩岸關係上，朱立倫表示，在以求同尊異態度，加上「三個中華」的原則上，他有三個具體主張，包括兩岸領導人金門會談、發表「和平宣言」，並且讓金門、廈門成為「雙門共同生活圈」。

朱立倫在專訪中表示，兩岸最高領導人見面會談已經不是創舉，如果有金門會談，可能簽署任何協議，大家都會有疑慮；但他可以發表「和平宣言」，讓大家看到本來的戰地金門，變成發表和平宣言所在地。

朱立倫說，南北韓過去持續處於戰爭狀態，比我們嚴重太多，但文在寅和金正恩都可以在板門店這麼緊張的地方，手牽手發表和平宣言，我們為什麼做不到？何況是發表和平宣言，而不是簽和平協議。

他表示，如果有一天能往這方向走，他的第三個主張就是金門、廈門成為「雙門共同生活圈」。為何要成為雙門共同生活圈？因為現在已經通水，如果能通電、通水、通車、通天然氣，加上金廈大橋蓋起來，金門、廈門就是一個生活圈，還可以帶動生活觀光，這才是真正好的和平方向。

針對中國大陸提出「一國兩制」，台灣內部視中國為外國干涉勢力，朱立倫在專訪中表示，對很多年輕人來說，他們定義的「中國」，是中華人民共和國，和我們小時候定義的「中國」不一樣，所以他提出「中華民族」。

朱立倫指出，中華民族是血緣、族群的觀念。為什麼要有兩岸都是中華民族的堅持？如果連自己是中華民族、炎黃子孫或中華兒女都否定，兩岸關係將來必定走向死胡同，畢竟我們可以不承認政治上的中國，必須要承認血緣上的中華民族。

他表示，第二是我們講的「中華文化」，是文化的中華文化，難道我們拜的媽祖、關公，不是中華文化的一環嗎？我們過的端午、中秋節不是中華文化的一環嗎？所以我們絕對要承認血緣上的中華民族，以及文化上的中華文化。

朱立倫說，但是我們要讓對岸清楚，也讓年輕朋友清楚，從1992年到今天，國民黨的立場從來沒改變，堅持自由民主的憲政體制，就是「中華民國」。對岸雖然經濟繁榮富裕，但中華人民共和國的政治體制是我們無法接受的。

朱立倫表示，「一國兩制」為何在台灣沒有市場？因為中華人民共和國的政治制度，我們沒有辦法接受。

被問到要怎麼樣贏得人民的信任？朱立倫表示，他提出的的幾件做法，在內部先讓國人有共識，這是他要努力的，另方面也要讓對岸放心。堅持是炎黃子孫，中華兒女，中華民族，或者是發揚中華文化，國人有什麼好擔心？沒有賣掉台灣任何人。

朱立倫說，兩岸關係已經倒退好多年了，現在倒退到近乎對抗，甚至有引起戰爭的疑慮，我們把它拉回來，拉回到文化層面上、民族認同上，讓大家不要有疑慮。