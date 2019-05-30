朱立倫：我最大的優點是穩健務實 腳踏實地拚經濟

2019-05-30 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



朱立倫（中）。記者曾學仁／攝影 分享 facebook 積極參選總統的新北市前市長朱立倫接受「天下雜誌」專訪，針對國民黨總統初選，朱立倫以自身所處經驗再度提出呼籲，國民黨不要將一手好牌，最後打成一手爛牌。針對民調未能繼續上升，朱立倫感慨，因為大家想要聽到的，也許是最辛辣的、最刺激的、最討好的一些做法，「我最大的優點是穩健務實，但大家可能反而覺得是我的缺點」。

朱立倫在專訪表示，四年前總統大選那一戰，是必敗之局，最後必須他去扛，因為他是國民黨主席，至少要讓當時的國民黨不要崩解掉。

朱立倫指出，四年後的今天，卻是一手好牌。王金平院長今年願意出來，他有40幾年的國會經驗，非常難得；郭台銘董事長是台灣首富，也是民間最大的企業家願意投入公職，而且直接挑戰總統，這是在歷史上非常特殊的一頁，代表他願意犧牲、願意奉獻，是好事。韓國瑜市長也是一個傳奇，是最有人氣、最接地氣的市長，在短短半年多創造了一個風潮。

他則是非常穩健務實、最有行政經驗的候選人，做過立法委員、桃園縣長8年、行政院副院長、新北市長8年；在黨做過黨主席，中央、地方、行政、立法、黨各方面都有歷練過。

但朱立倫表示，他常說一手好牌，不要打成一手爛牌。這是國民黨支持者現在普遍的擔憂，因為從去年底到現在已經半年的時間，過程紛紛擾擾，我們是自己人打自己人，所以他不斷說，伸手不打自己人，比好不比爛。一手好牌，最後是要變成金牌聯盟、勝利者聯盟，團結在一起，受到民眾肯定，才能重新返回執政。

被問到民調卻不盡如人意，朱立倫表示全世界都在面臨民粹的風潮，不容否認，從西方到東方，包括鄰近的菲律賓到烏克蘭等等，現在大家都有這種感慨，台灣或多或少受到一些影響，他最大的優點是穩健務實，但大家可能反而覺得是他的缺點。

他表示，因為大家想要聽到的，也許是最辛辣的、最刺激的、最討好的一些做法。他的穩健務實可能無法獲得媒體的關注和網路的聲量。我自己也有一點點感慨，如果最專業、最有政績的人，結果最後是被邊緣化，那也是台灣民主的悲哀。

朱立倫說，但他就是堅持理想，做自己。過去20年來，從擔任台大財經教授——財經最大的特點就是務實——到他當立法委員，也是財經專業的立委，「你要我到主席台上表演或是全武行、唱作俱佳，我都做不到。」

朱立倫表示，他當桃園縣長，不是以作秀起家，每天做的都是讓桃園從傳統走向現代，從工業化變成科技化的城市。之後擔任行政院副院長也是負責財經，亞洲金融風暴時，財經議題都是我負責。

朱立倫說，後來到新北市，在市長任內從事招商建設，提出三環三線（交通建設）、國民運動中心，從老人照顧到幼兒托育中心等等，都是很具體的政績，不是靠口號。「腳踏實地拚經濟，是我的優點，但在這次選戰當中卻變成最大的缺點。」