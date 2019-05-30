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天下雜誌專訪 朱立倫：富民加上庶民才是全民經濟

2019-05-30 18:19聯合報 記者王寓中╱即時報導

前新北市長朱立倫。聯合報資料照
前新北市長朱立倫。聯合報資料照
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積極參選總統的新北市前市長朱立倫，國民黨內總統初選面對鴻海董事長郭台銘及高雄市長韓國瑜兩強夾攻，郭台銘自認最懂經濟、科技，韓國瑜捲起基層風潮並喊出全民發大財，朱立倫接受「天下雜誌」專訪，他在專訪中表示，富民經濟還要加上庶民經濟，才是「全民經濟」。他相信自己一定會是一個最懂庶民經濟的財經總統，因為他在地方做16年，真正在處理的就是庶民經濟。

朱立倫在天下雜誌專訪中表示，台灣的經濟成長不能只看GDP。我剛開始當行政院副院長時，第一次去經建會開會就在打破這個觀點。因為經濟成長是少數科技廠、少數大廠、少數富民去享受的，那叫做「富民經濟」，但民眾真正要感受到的是「庶民經濟」。這是他第一個提出來的概念，是2009年9月16日。富民經濟還要加上庶民經濟，才是「全民經濟」。

朱立倫指出，什麼叫富民經濟？是我們過去發展的長期產業政策，著重把整個產業帶動起來、提高GDP，或是當產業外移時，政府幫他們進行全球佈局。但為什麼民眾無感？因為台灣大多是走不掉的中小企業、服務業，這些日常生活中的食衣住行娛樂，政府也應該要花心力推動。

朱立倫表示，他當新北市市長，推動萬里蟹的品牌管理，讓整個產業生態永續發展。幫助那些在萬里捕螃蟹的漁民，把產值從5億變成15億。

另一個例子是推動公共托育中心。除了政府成立公共托育中心，還輔導私立的托育中心。在短短幾年內，就創造了4000個就業機會。還有「歡樂耶誕城」，根本是無中生有。這些案例顯現出，政府的努力，是要在民眾日常生活的食衣住行育樂中發揮創意。也許不會在GDP中直接展現，卻是讓人真正有感的庶民經濟。

朱立倫並指出，觀光是帶動整個庶民經濟非常重要的一塊。這是一個國家級的總戰略，觀光局只是一個執行單位。當我們把戰略拉高到行政院層級，就該由院長來推動，讓其他各部會配合，農業可以做農業觀光、文化可以做文化觀光、宗教也可以做宗教觀光。所有部會都動起來的話，他預估，台灣的外匯收入應該要在4年內，從現在的3700多億變成8000億。

朱立倫表示，我們可以借鑑日本。安倍在他就任日本首相的時候，觀光人次只有800萬，他說他要衝到2000萬，後來衝到3000萬，最近已經要喊到4000了。其實以前日本的觀光並沒有這麼興盛，主要還是東京、大阪、北海道這些固定景點，但現在整個日本都可以觀光，為什麼？因為它不是一個觀光局在負責，而是由總理帶領整個內閣，帶動各部會一起拚觀光的總戰略。

談到推自經區，朱立倫在專訪中表示，其實就是阿扁時代的自由貿易港區2.0版，賴清德甚至講「自經島」，現在卻連「自經區」都反對，其實這只是一個觀念，擴大範圍、增加產業適用、鬆綁政策，讓台商願意回來。

朱立倫表示，例如台商缺地的問題，並不是一味地要台商去宜蘭、雲林找土地，因為他們要蓋在都會區，才能找到適合的員工。所以政府要做的，是都會工業區的立體化。

朱立倫
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