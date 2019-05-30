子弟兵領市府薪水又領通告費 柯文哲：會依法行政

2019-05-30 17:48 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 徐兆玄 ╱即時報導



台北市議員游淑慧下午在市政總質詢時，質疑柯文哲的子弟兵一邊領市府薪水、一邊上政論節目領通告費。游淑慧指出，通告費在國稅局認定是薪資所得，但公務員不能領其他薪水，所有領通告費的，都是柯安插在各局處的子弟兵，都是一手領薪水，一手領通告費。 柯文哲臉色凝重地表示會依法行政。