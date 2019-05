對再教育營表態 蔡英文:真實的壓迫需要國際關切聲援

2019-05-30 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統上午參加「台灣國際宗教自由論壇」,稍早她透過臉書發文表示,「宗教信仰的自由,是最珍貴的價值」,走過威權統治的台灣,最清楚自由的可貴。不過在世界上許多地方,宗教自由仍然受到限制。像是在中國,基督徒的聚會被打壓,藏傳佛教受到嚴格管控,維吾爾族穆斯林甚至被送進「再教育營」。

蔡總統在四月時曾回應鴻海董事長郭台銘時曾說,「中國式的民主,讓新疆再教育營裡的民眾有飯吃,但是你真的認為,這是台灣人民吃得下去的飯嗎?」今天是首度對「再教育營」表達立場。

蔡總統說,這些真實存在的壓迫,都需要國際社會共同關切和聲援,而台灣可以做出很多貢獻。

蔡總統表示,今天台灣基督長老教會Presbyterian Church in Taiwan (PCT)和許多國際組織,就一起舉辦了「台灣國際宗教自由論壇」。藏傳佛教的精神領袖達賴喇嘛雖然不克前來,但也透過信件表達對台灣的祝福:“Religious freedom is a basic human right. …I am happy to observe that in a robust democracy like Taiwan, the law protects and defends human rights.”(宗教自由是基本人權,我很高興看到在像台灣這樣堅實的民主中,法律保護並且捍衛人權。)

蔡總統指出,謝謝達賴喇嘛,也謝謝來自世界各地的宗教領袖和團體代表,讓我們透過對話,攜手合作,一起為全人類的宗教自由來努力。

