縣市長民調南投全國第4 林明溱成5星縣長

2019-05-30 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



遠見雜誌今天公布縣市長施政滿意度調查，南投縣長林明溱獲5星肯定，滿意度全國第4、施政分數全國第3，表現名列前茅，更是南投首位拿到5星縣長，民進黨議會黨團也展現風度，鼓掌肯定林明溱的表現。林明溱說，空汙及垃圾處理是縣民最關切的問題，將會繼續努力，提供南投鄉親更好的生活環境。

遠見雜誌調查，林明溱施政滿意度75%全國第4，去年71.3%全國排名第7。施政分數方面獲得75.3分，排名全國第3，去年分數為73.3分全國排名第5，無論是滿意度或施政分數，都比去年進步，和2015年相較，滿意度從14進步到第4、施政分數從全國17進步到第3，顯見其施政成績獲得了南投縣民的肯定。

縣議會今天民進黨團質詢，質詢結束時主席林芳伃宣布南投縣施政滿意度調查拿下好成績，民進黨議員賴燕雪、葉仁創等7名縣議員也鼓掌肯定。林明溱也為民進黨議員增加外籍英語教師、消防災情即時通報系統等提案背書，會配合議員一起達成這些政策。

林明溱表示，他剛上任時民調在後段班，但是踏實努力下，去年拿到4.5顆星，今年再進一步拿下了最高星等5顆星，未來會繼續努力，讓南投幸福指標繼續往前邁進。

民調分析，南投縣整體施政平均滿意度全國第5，民眾對｢觀光休閒」最有感，滿意度居全國第2，僅次於連江縣，不滿意度15%全國最低。而在教育、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業等7個面向都進入全國前段班，僅有環保位居全國13。