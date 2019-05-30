不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

2019-05-30 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



美麗島電子報董事長吳子嘉多次在節目上爆料指控高雄市長韓國瑜，包括王小姐打麻將過夜事件、餐會收1400萬等，韓國瑜下午發聲明表示，針對吳子嘉一再毫無實證的不實指控，已委請律師準備提告，不經查證引用的媒體及名嘴也考慮一併提告。