談補貼汰換老舊柴油車 蔡英文：政府沒有要消滅老車

2019-05-30 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



環保署補貼汰換老舊柴油車，許多車主擔憂沒錢換車。總統蔡英文今赴新竹物流三重營業所參加「新竹物流公司大型柴油車新車交車儀式」，她說，去年空氣污染防制法修正後，出來很多不實謠言，「政府絕對沒有要消滅老車」，反而積極與運輸界溝通，持續調整作法，希望稅多減一點、補助多一些、期限寬一點。

新竹物流擁有3500輛大型車隊，近年積極配合汰舊換新，2018年至今已淘汰200多輛柴油車。蔡英文說，其實她最掛心的是個人老車司機，身家財產只有那一輛車、政府希望幫他們換車，就要立即給予最大幫助，希望稅多減一點、補助多一些、期限寬一點，問題就比較容易順利解決。

「標準不加嚴、幫助多很多是大型柴油車多元補助方案的精神所在。」蔡英文表示，個人車主最關心的燃油控制系統調修，現在最高每輛補助10萬元；加裝其他污染染防制設備，每輛最高補助可以到15萬元，如果汰舊換新或換中古車，則有補助讓大家多省一點錢。