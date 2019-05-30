談補貼汰換老舊柴油車 蔡英文：政府沒有要消滅老車
環保署補貼汰換老舊柴油車，許多車主擔憂沒錢換車。總統蔡英文今赴新竹物流三重營業所參加「新竹物流公司大型柴油車新車交車儀式」，她說，去年空氣污染防制法修正後，出來很多不實謠言，「政府絕對沒有要消滅老車」，反而積極與運輸界溝通，持續調整作法，希望稅多減一點、補助多一些、期限寬一點。
新竹物流擁有3500輛大型車隊，近年積極配合汰舊換新，2018年至今已淘汰200多輛柴油車。蔡英文說，其實她最掛心的是個人老車司機，身家財產只有那一輛車、政府希望幫他們換車，就要立即給予最大幫助，希望稅多減一點、補助多一些、期限寬一點，問題就比較容易順利解決。
「標準不加嚴、幫助多很多是大型柴油車多元補助方案的精神所在。」蔡英文表示，個人車主最關心的燃油控制系統調修，現在最高每輛補助10萬元；加裝其他污染染防制設備，每輛最高補助可以到15萬元，如果汰舊換新或換中古車，則有補助讓大家多省一點錢。
蔡英文補充，大家最關心的貸款、信保跟利息補貼，也已經在規劃當中，自己買車的駕駛，如果這些方案全部使用到，優惠最多補助到180萬元，其實是相當可觀的補助方案，大家和政府攜手合作，就沒有不能解決的問題。
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