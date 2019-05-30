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謝長廷：idcc尊重檢調調查 任何人不要發言帶風向

2019-05-30 16:30聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

駐日代表謝長廷。 圖／聯合報系資料照片
駐日代表謝長廷。 圖／聯合報系資料照片
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駐日代表謝長廷表示，如果他有犯外界質疑的事情，早就被監委彈劾。沒有糾正他的主要原因是很多攻擊他的事情都是變造、偽造或憑空揣測，什麼電話施壓、記過施壓都是虛構。

至於帳號「idcc」在ptt的留言被質疑帶風向，為謝長廷脫責。謝長廷回應，既然已經移送法辦，等待檢察官調查就好，他或名嘴、民代都不應該迫不及待的針對idcc的事情發言帶風向，企圖製造先入為主的偏見。

謝長廷稍早在臉書貼文，並標註是被動回應記者詢問。

他寫到，去年的大阪關西機場事件，整個台灣社會--當然包括他--需要反省的是：為什麼一篇不具真名（GuRuGuRu)的PTT文章，指控一件未查明的救災不力和電話態度，就引發社會排山倒海的攻擊，以及驚天動地的風波，我們的社會出了什麼問題？深入反省將來才能避免更大危機。

謝長廷說，當初最早隨假消息起舞而攻擊駐日代表處和大阪辦事處的是名嘴和民意代表，只有名嘴黃暐瀚自我淨化，承認沒有詳查而批評，對社會公開表達歉意，這種反省的精神很難能可貴。他寫到「其他大部分...」，便沒有再往下評論。

謝長廷說，當時受假消息影響攻擊駐日代表處和大阪辦事處的人很多，「idcc」只是其中一位。前一陣子，有謠言説「idcc」的ip在東京，可能是代表處職員，也可能是他的化名，要求他出面說明，今天又説抓到「idcc」，改口稱ip是在台北,又要他出面說明。

謝長廷說，他尊重每個人的想像力和言論自由。但既然已經移送法辦，等待檢察官調查就好，他或名嘴、民代都不應該迫不及待的針對「idcc」的事情發言帶風向，企圖製造先入為主的偏見。

至於關西機場事件的行政法律責任，監察委員的調查報告已經很詳細，監察委員仉桂美是新黨，江綺雯是國民黨，她們兩人和調查官都把外界質疑的每一樣細節，加以調查，包括通聯、手機、電報、公文巨細不漏，証人從部長、大使、到工友，也逐一詢問，「如果我真有外界質疑的事實早就被提出彈劾，難道兩位委員會因爲政黨或意識形態而縱放我嗎？」

謝長廷說，沒有糾正他的主要原因是很多攻擊他的事情都是變造、偽造或憑空揣測，什麼電話施壓、記過施壓都是虛構。等他出差回來可以整理給大家評評理。

駐日代表謝長廷在臉書再貼文回應民代對「idcc」的質疑，他呼籲尊重檢調，任何人不...
駐日代表謝長廷在臉書再貼文回應民代對「idcc」的質疑，他呼籲尊重檢調，任何人不宜發言帶風向。貼文附上去年九月風災時國民黨批評政府記者會的圖片。翻攝謝長廷臉書。
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謝長廷關西機場大阪
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