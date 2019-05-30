影／施政滿意度4.5顆星 林姿妙：成果屬於大家

2019-05-30 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



遠見雜誌今天公布「2019縣市長施政滿意度調查」，宜蘭縣在縣市首長滿意度調查部分，獲得4.5顆星，縣府團隊8大施政面向滿意度為67%，在全國排名第8。

對此，縣長林姿妙今天感謝縣民的支持、縣議會的監督、以及縣府團隊的努力，成果是屬於大家的。

對於應加強的交通與經濟，林姿妙說，她上任才5個月，交通沒辦法在幾個月內就突破，經濟上，縣政府負債多，上任後，一直招商拚經濟，8大施政面向滿意度在全國排名第8，她說，去年墊底，今年拿了進步獎。

林姿妙說，自己是做事的人，1天當2、3用，每天戰戰兢兢，各方面不遺餘力，民調是做參考，會回應縣民的期待，繼續努力，接受選民監督。

她說，自己在縣市首長滿意度獲4.5顆星，感謝支持，成果屬於大家，但仍有很多努力的空間，會以民生經濟為施政主軸，拚出好生活。

縣政府表示，遠見雜誌公布的「2019縣市長施政滿意度調查」，與去年相較已大幅提升，其中，經濟與就業、交通項目的表現上稍有落後，林姿妙縣長上任後，為帶動縣內經濟發展，首先積極赴大陸地區上海、常州、南京等地進行觀光及農產品推介，將宜蘭農特產品行銷出去，並帶動大陸民眾來宜蘭旅遊創造觀光商機，此外，還積極籌辦宜蘭媽祖蔭台灣活動，藉由宗教觀光，來促進宜蘭在地住宿與旅遊商機，增進經濟繁榮。