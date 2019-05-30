謝長廷稱蘇案無責任 學者：自相矛盾

2019-05-30 16:48 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



監察院日前指駐日代表謝長廷須為蘇啟誠自殺案負起責任，謝長廷卻認為自己沒有缺失。對此，東華大學教授施正鋒指出，謝長廷曾說大阪不歸他管，如今卻說他是指揮的人，前後發言根本自相矛盾。政大教授嚴震生研判，謝長廷可能擔心引咎辭職後，再無回到政界的機會。

謝長廷自認沒責任

監察院在調查報告中指出，謝長廷曾以距離過遠的裡由沒前往大阪，卻於事後去更遠的北海道協助地震救災，顯然對大阪處之協助不是不能，而是不願意做。此外，謝長廷接受媒體專訪時曾說出「大阪不歸我管」等語，將輿論壓力引導至大阪辦事處，顯然謝長廷對辦事處有指揮監督權不符，且對其監督權運用有所偏頗。

對此，外交部長吳釗燮23日在面對立委質詢時，一再強調外交部沒有缺失。謝長廷也在27日表示，如果報告認為蘇啟誠跟大阪辦事處都沒有過錯，那負責指揮監督的他及外交部自然不會有錯，還強調「這是邏輯也是常識。」

前後發言矛盾

東華大學教授施正鋒認為，謝長廷表示「既然蘇啟誠沒有錯，那負責指揮監督的他也不會有錯」，但部屬沒錯，不代表上司一定也沒錯，這邏輯明顯不通。加上謝長廷在事件發生前曾說「大阪不歸我管」，如今卻又說他是指揮的人，這前後發言也自相矛盾。但目前在民進黨佔立院絕大多數的狀況下，恐怕也很難要求謝長廷回國說清楚。

嚴震生指出，過去也有不少駐外辦事處外交官因為與邦交國斷交等理由而辭職，有時責任並不完全在這些外交官身上，但他們還是會選擇主動請辭。這些外交官之後也大多仍會因其才華而在其他地方被重用，如前駐布吉納法索大使沈真宏，他曾因台灣與塞內加爾斷交一事請辭，後來又被重用並升任非洲司副司長，再轉任駐布國大使。

「年紀越輕，越會願意負起責任。但年紀大的會怕這可能是最後一次了。」嚴震生認為，謝長廷一直堅持沒錯，可能是因為他的位子是政治任命，加上年歲已高，怕辭職後就再無回到檯面上的機會。距離蘇啟誠案發生已經近半年，如果這時謝長廷要找台階下，他建議可以用告老還鄉一類的理由辭職，好讓民進黨在此案的處置上有個停損點。

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