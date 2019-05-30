都說國民黨挺他 郭台銘：天天講納手機民調沒人理我

2019-05-30 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



表態爭取國民黨2020總統提名的高雄市長韓國瑜，將出席6月1日凱道造勢活動。鴻海董事長郭台銘日前說，若有受邀願意出席，但韓粉表示不太歡迎。郭台銘今回應，不管韓粉、郭粉，都應該是中華民國粉，大家要團結才能贏。他也反問，大家都說國民黨挺他，但是他天天呼籲初選要納入手機民調，「沒有人理我，還挺我？」

郭台銘今下午出席少康戰情室節目專訪。媒體詢問，黨內地方派系或黨務人員是否有選邊站的問題？郭台銘受訪表示，他非常同情雲林縣長張麗善的狀況，雖然他被授與擔任雲林縣經濟顧問是事實，他承諾要幫忙的事情就會去做，「至於他們要挺誰，重要也不重要，因為他們要挺的是最能拼經濟的人，」何況他現在已經帶團隊進去幫他們做事情，自然選民能看到一些成果。

對於外傳黨內軍系被點名要「挺郭黑韓」，郭台銘表示，他真的不曉得很多謠言從哪裡來，這些東西「我只能當謠言來抹黑我，」他重申，自己跟任何國民黨內高層都沒有深的交流或接觸，「我才是一個政治素人，對國民黨也是新鮮人。」

對於有民調顯示台北市長柯文哲暫列第一，郭台銘說，民意如流水，天天都在變，但他有發現一個有趣現象，民眾對經濟議題的關注占七成，他下鄉提出許多經濟論述，看來民調是跟經濟議題仍有落差，既然選民對拚經濟最關心，可是大家對經濟議題沒有反映出來，「我這麼努力都沒有反映出來」，郭說，他認為這有一個時間差，等些時間，他的民調會上來，「我有信心。」

對於民進黨已經同意50％納手機民調，郭台銘表示，大家都說國民黨挺我，「我天天呼籲這東西，沒有人理我，還挺我？」他質疑，國民黨為何不肯像民進黨那樣，把50％納入手機民調， 他要鄭重向國民黨高層提出來，你為什麼不能納入手機民調？

對於行政院前院長賴清德質疑他沒有行政經驗，郭台銘反擊，他相信行政體系在任何大型公司裡面一樣都有，只是有效率或沒效率、有執行力或沒執行力，跟領導有無魄力而已；他反嗆，賴清德自己要展現一些魄力，「他被迫害到這個程度，還在批評我？」

郭台銘也酸，這證明民進黨蔡英文總統的民調能衝起來，你認為她是拚經濟衝起來的，還是因為大家覺得爽、她把賴清德幹掉而衝起來的？這要留給選民去思考。