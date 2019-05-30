不姑息弊案 韓國瑜：市民盼有包青天出現，但要有證據

2019-05-30 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天答覆議員陳若翠質詢有關「愛與包容」如何堅 持時表示，不會隨便放棄「愛與包容」，但「愛與包容」不是窩囊與退縮，如發現弊案，絕對不會姑息；相信高雄市民朋友和台灣人民都希望有包青天出現，但這要有證據， 一旦有， 一定會移送檢調偵辦。

韓國瑜說，上任高雄市長，團隊的最高價值就是「愛與包容」，這個絕對不會變，至於其他風風雨雨衍生的問題，再針對每個發生的問題來克服，如果放棄最高理念和價值，很多中心思想會蕩然無存。

「但愛與包容不是窩囊與退縮。」他說，任何事情一而再、再而三的傷害、醜化、唱衰新團隊，團隊不是窩囊，也不會退縮。

他表示，當市長之時就說興利99、 除弊1，因為除弊 的武器在檢調手上，市長最大的功能除了建設好、 舖路、把 水溝清乾淨， 事實上招商引資、活絡地方經濟非常重要；但現在慶富案發生 ，他就把高銀放款慶富案移送，後面可能還要移送其他案子給檢調法辦；發現這些弊案， 絕對不會姑息。

韓國瑜說，相信高雄市民朋友和台灣人民都希望有包青天出現，但這要有證據 ，一旦有， 身為市長的他一定會把案子移送檢調偵辦。