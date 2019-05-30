三連霸五星市長 林智堅：新竹市進入建設黃金年代

2019-05-30 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



遠見雜誌今天公布2019年縣市長施政滿意度調查，新竹市長林智堅三連霸五星市長，滿意度分數達74.9，市府指出是史上滿意度最高的新竹市長，林智堅上任來爭取中央經費超過120億元，平均1天爭取到1項補助，他感謝市民支持與市府團隊的努力，他說，過去累積的多項建設將在今年展現成果，也宣告竹市將進入「建設的黃金時代」。

今年縣市長滿意度名列前茅的幾乎都是連任，1到6名都由連任首長包辦，針對連任首長統計，平均滿意度為71.6%，林智堅的滿意度比平均值高出3.3％。針對今年滿意度的8大施政面向，整體來說，民眾最不滿意的是「經濟與就業」，新竹市則逆勢獲得52%的好感度，位居第4，較去年躍進8名，拿到最佳進步獎。

林智堅表示，非常感謝市民的支持及市府團隊的共同努力，市政只有累積沒有奇蹟，他上任以來帶領團隊，努力向中央爭取超過120億元，約1500項計畫，平均1天為竹市爭取到1項補助，今年將會有更多建設的成果一一完成，新竹市將進入建設的黃金時代。